Klienci szturmuja ZUS

Już od rana w placówkach ZUS ustawiają się kolejki przyszłych emerytów, którzy chcą złożyć wnioski o emeryturę w obniżonym wieku. Na Dolnym Śląsku dzisiaj średni czas oczekiwania w kolejce wynosi około 15 minut.

W pierwszym dniu przyjmowania wniosków pracownicy mieli pełne ręce roboty. Pierwszy klient pojawił się w granicach godziny 3.00 w Dzierżoniowie, we Wrocławiu ok 5.00. Wszyscy klienci, którzy w piątek przyszli złożyć wnioski emerytalne zostali przyjęci. Najdłużej w kolejce czekali klienci rano, ci, którzy przyszli do ZUS przed godziną 10.00. Po południu kolejka posuwała się szybko, także dlatego, że zostały uruchomione dodatkowe stanowiska do przyjmowania wniosków.

– Nasi klienci zupełnie niepotrzebnie tracą czas w kolejce przychodząc rano jeszcze przed otwarciem naszych placówek – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Tymczasem po południu kolejki są niewielkie – dodaje rzeczniczka.

Piątek był pierwszym dniem składania wniosków w związku z obniżeniem wieku emerytalnego. W całym kraju ZUS obsłużył w sprawach emerytur ponad 64 tys. klientów, o 190 proc. więcej niż średnio dziennie w ubiegłym tygodniu; 23,5 tys. osób składało wnioski po raz pierwszy. Średni czas oczekiwania na usługę wynosił 13 minut.

1 września ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków od osób, które mogą przejść na emeryturę po wprowadzeniu obniżonego wieku emerytalnego. Na Dolnym Śląsku w trzecim kwartale tego roku do ZUS może wpłynąć dodatkowo 27 161 wniosków o emeryturę. To efekt tego, że od 1 października zostaje przywrócony niższy niż obecnie obowiązujący wiek emerytalny. Dla mężczyzn będzie to 65 lat, dla kobiet 60. Według szacunków Zakładu w całym kraju w ostatnich trzech miesiącach tego roku ok.

331 tys. osób, osiągnie wiek emerytalny. W ciągu dwóch miesięcy doradcy emerytalni na Dolnym Śląsku przyjęli 32 906 klientów a w całym kraju prawie 430 000. Tak duże zainteresowanie sprawiło, że usługa doradcy emerytalnego nadal będzie dostępna dla klientów ZUS. Ponieważ wiele osób ciągle waha się czy złożyć wniosek o emeryturę w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego czy pracować dłużej – doradcy wyjaśniali klientom – potencjalnym emerytom – od czego zależy wysokość emerytury, a dodatkowo wyliczali w kalkulatorze emerytalnym wysokość prognozowanego świadczenia oraz robili symulację jej wysokości w zależności od czasu zakończenia aktywności zawodowej.

Część z osób zadeklarowała chęć pracy dłużej po to żeby wypracować wyższą emeryturę. Wniosek o emeryturę można składać już na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli pierwsze wnioski z tytułu obniżonego wieku emerytalnego są przyjmowane już od 1 września.