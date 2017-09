Udostępnione przez nas zdjęcie zaparkowanego w niedozwolonym miejscu samochodu znanego trzebnickiego dewelopera, wzbudziło w Czytelnikach sporo emocji. Zdania w dyskusji były podzielone. Czy jest to spowodowane tym, że wielu z nas łamie przepisy? A jeśli tak, to dlaczego? I co istotne – jak w rzeczywistości kierowcy są karani za takie wykroczenia?

