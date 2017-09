Jak wybrać tkaninę tapicerską na meble?

Pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, gdy myślisz o kupnie mebli tapicerowanych, to zazwyczaj jaki kolor wybrać. To naturalne, że zwykle to główny czynnik, jaki bierzemy pod uwagę przy wyborze mebli tapicerowanych. Jednak pora na zmianę i inne spojrzenie na tkaninę.

Trwałość tkaniny tapicerskiej

Znaczenie trwałości tkanin jest zróżnicowane w zależności od mebli, pomieszczenia, w jakim jest ono używane i osobistych aspektów rodziny takich, jak dzieci i zwierzęta domowe.

Tkane wzory są trwalsze niż nadrukowane, podobnie jak większa liczba nici i szczelne sploty.

Jeśli Twoje meble tapicerowane będą mocno eksploatowane i są narażone na uszkodzenia przez zwierzęta, wybierz tkaniny z mikrofibry lub ekoskórę.

krzesło i sofa używana na co dzień są szczególnie narażone na zużycie.

Parametry:

Gramatura – im wyższa gramatura, tym grubsza tkanina, choć to nie jedyny sposób na mocną tkaninę, znacząco na nią wpływa.

Test Martendale`a – ilość cykli świadczy o odporności tkaniny na wytarcie się. Materiały obiciowe z wynikiem powyżej 50 000 cykli zaliczane są do bardzo wytrzymałych, około 100 000 cykli to tkaniny tzw. „niezniszczalne”. Tkaniny z wynikiem poniżej 30 000 cykli zachowaj raczej na dekoracje np. poduszki, obicia tyłu fotela.

Styl tkaniny

Wybierz tkaninę, która uzupełnia zarówno meble, jak i wystrój wnętrza domu. Twój wybór tkaniny powinien być harmonijny ze stylem i charakterem. Jeśli masz tradycyjny wystrój, idź w stonowane i klasyczne tkaniny.

Natomiast styl eklektyczny to większa swoboda w wyborze. Również styl nowoczesny okraszony np. geometrycznym wzorem w intensywnym kolorze będzie wyglądał dobrze.

Parametr:

Rozważ skalę wzoru. Duży odważny wzór może lepiej wyglądać w dużym pomieszczeniu. Małe wzorki, kwiatowa łączka to ryzykowny wybór na tkaninę na całej połaci mebla, lepiej dodaj poduszkę z tym akcentem. Gładkie tkaniny bez wzoru są najlepszą metodą optycznego powiększenia wnętrza.

Kolory tkanin

Upewnij się, że Twój wybór koloru współgra z resztą wnętrza oraz że po czasie nie będzie męczył wzroku. Najlepiej unikać odważnego koloru w mniejszym pokoju, zwłaszcza jeśli sofa jest duża. Neutralne kolory tkanin takie, jak beże, szarości, biel, są bezpieczniejszym wyborem i z biegiem czasu nie tracą na atrakcyjności. Tkaniny, które szczególnie narażone są na poplamienie, powinny być w ciemniejszych barwach lub plamoodporne.

Parametry:

Temperatura barwowa – ciepłe i chłodne kolory wpływają na nastrój panujący w pomieszczeniu.

Plamoodporność – tkaniny oznaczone m.in. certyfikatem Cleanaboo, Easy Clean to tkaniny, których formuła utrudnia wchłanianie płynów, a ich czyszczenie to kwestia przetarcia wilgotną ściereczką.

Inne właściwości tkanin

Oto czynniki, które są równie ważne, co aspekty wizualne. Odpowiedz sobie na następujące pytania, aby dobrać tkaninę przyjazną użytkownikom:

Czy w twoim pokoju jest dużo słońca lub, czy jest wilgoć? Czy są zwierzęta, które dzielą meble tapicerowane z Tobą? Czy ktoś cierpi na alergię?

Parametry:

Odporność na blaknięcie – ważny czynnik, jeśli np. kanapa zostanie umieszczona w pomieszczeniu, w którym znajduje się dużo światła słonecznego lub, gdy stoi ona blisko okna.

Odporność na wilgoć – szukaj tkaniny outdoorowej, zewnętrznej, która jest odporna na pleśń.

Alergie – tkaniny antyalergiczne ograniczają rozwój roztoczy, niwelują alergeny i nie przyciągają pyłów. Materiały obiciowe oznaczone certyfikatem Oekotex gwarantują, że są one wolne od substancji toksycznych.

Trudnopalność – jeśli zależy ci na bezpieczeństwie, wybierz tkaniny z certyfikatem Fira, które przeszły „test papierosa”. Oznacza to, że tkanina trudno się zapala i nie wydziela trujących gazów podczas podpalania.

Zwierzęta domowe – unikaj delikatnych tkanin tapicerskich, za to postaw na plecionki, ekoskórę czy mikrofibrę. Tkaniny grubsze i łatwiejsze w czyszczeniu zdają egzamin, gdy w domu obecne są koty lub psy.

Poznaj szeroką ofertę tkanin tapicerskich w sklepie internetowym Mir-Tex24. Znajdziesz tam symulator tkanin, który pomoże ci dobrać odpowiednią tkaninę.

