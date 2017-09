Jak urządzić kawalerkę?

Zarówno mała, jak i duża kawalerka może zostać ciekawie urządzona. Wszystko zależy od pomysłu oraz odpowiedniego projektu. Jest to dość wymagający lokal, ponieważ z uwagi na swój mimo wszystko niewielki metraż musi najczęściej spełniać wiele funkcji jednocześnie. Dlatego też, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac ważne jest, aby dopasować wnętrze do ułożenia pomieszczenia.

Istotną kwestią podczas urządzania kawalerki jest to czy składa się ona z oddzielnej kuchni i salonu – wtedy dostosowujemy odpowiedni projekt. Podczas całego procesu aranżacji takiego wnętrza trzeba dbać, aby wszystko było w nim funkcjonalne i przejrzyste.

Salon z kuchnią – jak zaaranżować taką przestrzeń

Kawalerka, w której znajduje się salon połączony z kuchnią podlega innym kryteriom. Tutaj niezbędne jest wydzielenie i zachowanie stref tzn. takich miejsc w domu, w których będziemy mogli jeść (kuchnia) i odpoczywać (strefa relaksu). Kuchnia może być całkowicie otwarta na salon, ale ciekawym rozwiązaniem jest oddzielenie jej wyspą lub częściową ścianką. Jeśli kuchnia jest otwarta na salon musi być spójna z jego wnętrzem zarówno kolorystycznie, jak i stylowo.

Oddzielna kuchnia

Kiedy w kawalerce znajduje się oddzielna kuchnia mamy więcej możliwości na lepsze wydzielenie w salonie strefy odpoczynku. Może pojawić się w niej niewielka sypialnia i strefa aktywności. Dobrym sposobem na ich oddzielenie może być niewielki parawan bądź właściwe rozłożenie mebli np. połączenie szaf lub ustawienie sofy tyłem do sypialni. W podobny sposób można stworzyć małe domowe biuro.

Przedpokój

Jeśli przedpokój jest wydzielony, to najlepiej w miarę możliwości jest wyburzyć fragment lub całość ściany. Dzięki temu niewielka przestrzeń staje się bardziej otwarta, a co za tym idzie wygląda na większą.

Jasne kolory, dobre oświetlenie

Zalecane kolory to oczywiście jasne barwy ścian, mebli i podłogi, ponieważ optycznie zwiększają przestrzeń. W niewielkich mieszkaniach idealnie komponują się odcienie kremów, beży, jasnych brązów i delikatnych szarości. Aby kawalerka nie była zbyt jednolita warto nadać jej ostrości poprzez odpowiednie dodatki w dekoracjach i tekstyliach, które łatwo można zmienić.

W małym pomieszczeniu istotne jest także jego oświetlenie, czyli m.in. rozmieszczenie okien i światła, które powinno docierać w kilka miejsc. Unikać trzeba lamp stojących i dużych wiszących, które niepotrzebnie zagracają przestrzeń. Najlepsza będzie ta powieszona na suficie.

Kiedy kawalerka jest jasna można we wnętrzu zastosować także ciemniejsze barwy np. na ścianach, ale z umiarem.

Dodatki

Rozwiązaniem, które sprawdza się w kawalerce jest rozkładane łóżko, ponieważ może pełnić rolę kanapy, jak i miejsca dla gości. Niezbędny będzie także rozkładany stół, który jest niezwykle funkcjonalny. Godne polecenia są również szafy zamykane z drzwiczkami, ponieważ ułatwiają utrzymanie porządku i chowanie rzeczy, które są w danym momencie nieużywane.

