Jak tanim kosztem urządzić mieszkanie?

Twój budżet pozwolił Ci na zakup mieszkania, ale na jego odświeżenie i urządzenie pozostało Ci niewiele środków? Przedstawiamy kilka pomysłów, jak niewielkim kosztem stworzyć funkcjonalne wnętrze.

Zrób remont samodzielnie

Zamiast zatrudniać ekipę fachowców, którzy przeprowadzą gruntowny remont, zajmij się tym we własnym zakresie. Wysłużoną podłogę zakryj miękką wykładziną lub zastąp łatwymi w montażu panelami a ściany pomaluj na neutralny kolor. Sprawdź, które z dotychczas przez Ciebie użytkowanych mebli i sprzętów, możesz zastosować w nowym lokum. Jeżeli zależy Ci na zmianie ich wyglądu, zamiast kupować nowe meble kuchenne, wymień w nich tylko drzwiczki. Wysłużoną kanapę możesz przykryć nową kapą a na stołki założyć własnoręcznie uszyte pokrowce.

Kup używane meble i sprzęty

Nie stać Cię na nowe meble i sprzęty? Przejrzyj oferty zamieszczane w internetowych serwisach aukcyjnych i kup używane. Może trafi Ci się prawdziwa perełka i stolik kawowy zastąpisz oryginalną maszyną do szycia Singera a stelaż pod materac konstrukcją z eko-palet? W Internecie można również znaleźć dobrej jakości sprzęt RTV/AGD, który często ma nadal ważną kartę gwarancyjną.

Odwiedzaj outlety

Jeżeli chcesz kupić elementy wyposażenia mieszkania po atrakcyjnych cenach, sprawdź okoliczne outlety. Kupisz tam zupełnie nowe meble i urządzenia drugiego gatunku lub z końcówek kolekcji. Dzięki takim okazją możesz stworzyć funkcjonalne i piękne wnętrze nie wydając fortuny.

Graj dodatkami

Niewielki budżet koliduje u Ciebie z wyobrażeniem na temat wyglądu nowego lokum, zainspirowanego zdjęciami z magazynów wnętrzarskich? Pamiętaj, że projektanci wnętrz, zamiast inwestować spore sumy w wykończenie, często posiłkują się ciekawymi dodatkami. Białe ściany i drewnianą podłogę można ożywić kupując kolorowe meble i różnorodne krzesła. Klasyczna kanapa będzie wyglądała ciekawie w towarzystwie wzorzystych poduszek. Dla odmienienia z pozoru nudnego wnętrza czasami wystarczy ozdobienie jednej ze ścian tapetą w geometryczne wzory lub zamontowanie nietypowej lampy. Ciekawych dodatków możesz szukać nie tylko w sklepach z wyposażeniem wnętrz, ale także na przykład na pchlich targach. Kapy, zasłony, obrusy kupisz za kilka złotych w second-handach.

Urządź się dzięki pożyczce pozabankowej

Jeżeli skalkulowałeś wszystkie wydatki i pomimo oszczędności, posiadane przez Ciebie środki są zbyt małe, żeby urządzić za nie mieszkanie, możesz wziąć na ten cel pożyczkę pozabankową. Pożyczki pozabankowe są łatwo dostępne, a główną ich zaletą jest to, że pieniądze szybko trafią na Twoje konto. Należność możesz rozłożyć na wygodne, comiesięczne raty, które dostosujesz do swoich możliwości finansowych. Pożyczki pozabankowe to prosta metoda na urządzenie mieszkania idealnego. Dowiedz się więcej na proficredit.pl/pożyczki-pozabankowe

