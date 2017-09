Jak poradzić sobie z deszczówką i ocalić podwórko?

Mokre plamy na podwórku są uciążliwe i oczywiste… Trawa będzie mieć się coraz gorzej, jeśli jest zbyt długo pod wodą. Nikt nie lubi chodzić po mokrych obszarach w drodze do domu. Jeśli obszar po wodzie deszczowej, nieodpowiednio zorganizowany znajduje się w pobliżu domu, może to spowodować przeciekanie wody do piwnicy lub nawet gorzej..,. Więc jaka jest odpowiedź? Jakie rozwiązanie? W tym artykule omówimy te opcje.

Jak osiągnąć lepszy drenaż podwórka?

Krajobraz w pobliżu domu po intensywnych deszczach może być niczym basen pełen wody. Jednak zastosowanie odpowiedniego odwodnienia liniowego zazwyczaj rozwiązuje problem. Przed rozpoczęciem kopania rowu lub podjęcia innego drastycznego działania, aby pozbyć się mokrego miejsca, zatrzymaj się na chwilę i zbadaj sytuację, aby zobaczyć, sąd pochodzi woda. Problem może być naprawdę prosty i wystarczy studzienka podrynnowa, by go rozwiązań. Przekierowywanie spustu wody lub uruchomienie rury tłocznej z pompy ściekowej do innego miejsca może być jedyną rzeczą, którą można zrobić w tym kontekście, aby poradzić sobie z nadmiarem deszczówki.

Plan odwodnienia

Jeśli nie możesz znaleźć prostego rozwiązania dla doprowadzenia twojego podwórka do ładu – musisz mieć inną strategię. Zacznij od sporządzenia szkicu Twojego domu, podjazdu, patia, ulicy i innych elementów. Następnie użyj poziomu linii, poziomu konstruktora lub innej metody wyrównywania, aby określić miejsca wysokie i niskie. Rysuj strzałki, aby pokazać, jak przepływa woda i rób notatki, aby wskazywać względną wysokość punktów wysokiego i niskiego. Należy pamiętać, że w większości przypadków nie należy planować kierowania wody na własność sąsiada. Jeśli masz nadzieję wypuszczać wodę na ulicę lub w miejską kanalizację burzową, skontaktuj się najpierw z miastem, aby zobaczyć, jakie przepisy mają tutaj zastosowanie.

Jednym z najlepszych sposobów na pozbycie się wody jest po prostu odprowadzanie jej przez studzienki podrynnowe. Aby to zadziałało, potrzebujesz miejsca, do którego będziesz mógł odprowadzić wodę.

Najlepiej, aby mieć pewność iż wszystko odbędzie się tak jak powinno – zgłoś się po realizację takiego zadania do osób zajmujących się tym profesjonalnie. Wszystko po to, aby nie narobić sobie jeszcze więcej problemów.