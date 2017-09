Inteligentne budownictwo

Wraz z rozwojem technologii budowlanych coraz więcej mówi się o potrzebie rozpowszechnienia idei inteligentnego budownictwa. Inteligentne budynki charakteryzują się skomplikowanymi rozwiązaniami w zakresie elektronicznych systemów zarządzania nimi oraz proekologicznym nastawieniem.

Nie mają absolutnie żadnego negatywnego wpływu na przebywających w budynku pracowników czy mieszkańców. Wręcz przeciwnie – przykładem może być rozwiązanie specjalnie ozonowanego powietrza, dzięki któremu pracownikom lepiej się oddycha, a co najważniejsze – pracuje.

Pomysł na stworzenie inteligentnego budynku pojawił się w latach 70-ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, zaś jej źródłem były systemy kontroli zautomatyzowanej produkcji oraz optymalizacji środowiska rozwoju powierzchni roślinnych. Dzięki możliwości dowolnej edycji systemu zarządzania budynkiem, mogą mieć one różne przeznaczenie. Obecnie takie powierzchnie buduje się z myślą o biurach, szpitalach, hotelach czy też szkołach. Równie często funkcjonują one jako prywatne rezydencje. Charakteryzują się tym, że utrzymują stabilne parametry środowiska wewnętrznego niezależnie od zmian w środowisku zewnętrznym, gwarantują pełną kontrolę i ochronę zasobów budynku, umożliwiają efektywną łączność z innymi budynkami, zapewniają perfekcyjny nadzór nad funkcjonowaniem obiektu. Jednym z najbardziej znanych projektantów i wykonawców inteligentnych budynków jest Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej, specjalizujące się w tworzeniu od podstaw hal produkcyjnych, zaś ich inteligentne parkingi są jednymi z najbardziej pożądanych na rynku. WPiP konsekwentnie wdraża nowoczesne technologie, zaś dzięki wszechstronności oraz elastyczności tworzy projekty ściśle dostosowane do potrzeb klientów.

Flagowym przykładem budownictwa inteligentnego jest budynek Smart City Center w Jasinie pod Poznania. Samowystarczalny budynek, w którym to człowiek jest najważniejszy, jest oazą dla intensywnie myślących głów inżynierów. Dzięki inteligentnemu budownictwu efektywność w pracy nabiera nowego znaczenia.