Fototapety do mieszkania: wskazówki projektantów

Zapewne, znacie wiele osób, które skarżą się na brak miejsca w mieszkaniu i irytujących sąsiadów.

Z kwestią drażniących sąsiadów będzie ciężko, ale jak zrobić z przysłowiowych „czerech ścian” idealny dom – wie firma Uwalls. Pomożemy wybrać fototapety do mieszkania – wszystkim tym, którzy są już zmęczeni widokiem swojego wnętrza i zastanawiają się jak zaaranżować je, aby było bardziej interesujące i komfortowe.

Fototapety w mieszkaniu: gdzie i co kleić?

Jak, w każdym innym zamkniętym pomieszczeniu, fototapety mogą znajdować się zarówno na ścianie, jak i na suficie. Dostępne są również oryginalniejsze triki takie jak oklejenie drzwi, mebli, a nawet szerokich ram, ale to wyzwanie dla śmiałków. Zatrzymajmy się jednak przy aranżacji ścian i sufitów.

Tak więc wybieramy fototapety ścienne.

Tradycyjne rozwiązanie wykończenia ścian fototapetą – przykleić ją na jednej z czterech ścian. Wówczas przy właściwym wyborze i zestawieniu z innymi elementami wnętrza stanie się efektownym akcentem w pomieszczeniu.

Fototapety do mieszkania jednopokojowego – chyba, jedno z najlepszych designerskich rozwiązań. W takich pomieszczeniach mogą posłużyć one jako sposób na optyczne powiększenie przestrzeni (zwłaszcza jeśli postawicie na dyskretne krajobrazy w jasnych odcieniach) lub na oddzielenie funkcjonalnych stref (przydatne, jeśli pokój zajmują dorośli wraz z dzieckiem, które potrzebuje własnej przestrzeni).

Oklejanie dwóch lub więcej ścian w jednym pomieszczeniu wymaga poczucia proporcji i dużego zmysłu estetycznego. Należy więc zachować ostrożność, aby nowo powstała aranżacja nie była zbytnio tandetna i przytłaczająca. Taka koncepcja sprawdzi się w pomieszczeniach o dużej powierzchni, a także mieszkaniach typu studio, gdzie trzeba wyraźne podzielić przestrzeń na strefy.

A teraz zerknijcie na sufit. Co sądzicie, aby uczynić go doskonałym elementem aranżacji?

Zazwyczaj sufity okleja się w celu maksymalnego powiększenia przestrzeni, a także, aby podkreślić styl pokoju. Na przykład, jeśli jesteście zwolennikami orientalnego designu, klasyczny jednobarwny sufit śmiało możecie okleić fototapetami w odpowiedniej kolorystyce.

Szczególnie korzystnie prezentują się fototapety na suficie w sypialni. Wyobraźcie sobie, że zasypiacie pod rozgwieżdżonym niebem lub obudzicie się, mając przed oczami promienie ciepłego wschodzącego słońca (a tymczasem za oknem listopad i mokry od deszczu chodnik…)

Fototapety w łazience – Niezwykły sposób, aby poszerzyć wąską przestrzeń z niskimi sufitami.

Fototapety w mieszkaniu: wasze oczekiwania, nasze propozycje

Fototapety w mieszkaniu – nieśmiertelny trend w ciągu ostatnich kilku lat. Przy wyborze idealnych fototapet, które całkowicie wpiszą się w wasze wnętrze, w pierwszej kolejności należy sugerować się swoimi upodobaniami i stylem życia.

Wybór rysunków i motywów dla fototapet ściennych jest ogromny. Firma Uwalls oferuje setki wariantów, dzięki wysokiej jakości druku i materiałów, zrealizują wszystkie wasze pomysły i koncepcje.

Miłośnikom klasyki z całą pewnością wpadną w oko motywy uniwersalne: retro, vintage, delikatne abstrakcje, motywy roślinne i patterny. Na równi z uniwersalnymi morskimi krajobrazami, ogrodami w stylu orientalnym, dużą popularnością cieszą się motywy etniczne i malowane pejzaże, które korzystnie uzupełniają nowoczesne wnętrza.

Wykorzystując fototapety w mieszkaniu modnych i energicznych osób, warto pamiętać, że oni widzą w swoim mieszkaniu nie tylko cichy kącik, ale także miejsce do zabaw i twórczych poszukiwań. W takim wnętrzu sprawdzą się kolorowe, kreatywne i śmiałe motywy. Dzieci będą zachwycone fototapetami z kadrami z ulubionych kreskówek, bohaterami bajek i edukacyjnymi obrazkami.

Oczywiście to tylko wierzchołek wariantów do dekoracji ścian waszego domu. Ale jak wiadomo lepiej jest pokazać niż opowiadać – dlatego pośpieszcie się i zajrzyjcie do katalogu na stronie internetowej fototapet Uwalls, gdzie znajdziecie najpopularniejsze obrazy i oryginalne motywy dla fototapet.

