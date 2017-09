Elektroniczny obieg faktur w firmie – warto z niego korzystać?

Wiele firm – zarówno tych małych, jak i dużych – nie ma pełnej świadomości kosztów, jakie ponoszą. Brak kontroli zarówno nad wystawianymi, jak i otrzymywanymi fakturami może wynikać z ich dużej liczby, chaosu lub błędu ludzkiego. Elektroniczny obieg faktur jest najlepszym wyborem dla przedsiębiorstw pragnących zachować pełną kontrolę nad wypływającymi z nich strumieniami środków finansowych.

Zamiana tradycyjnych dokumentów na ich elektroniczne wersje niesie ze sobą liczne korzyści. Oprócz oszczędności czasu i miejsca, ogromnym ułatwieniem dla osób decyzyjnych jest fakt, iż w każdej chwili mogą skontrolować ponoszone koszty lub wpływające do firmy przychody. DMS, czyli system zarządzania dokumentami, umożliwia tworzenie rozmaitych raportów oraz zestawień za dowolny okres czasu. Takie rozwiązanie rozwiązuje również kwestię akceptacji kosztów – faktura natychmiastowo trafia do osoby decyzyjnej w tym zakresie.

Elektroniczny obieg faktur szczególnie docenią osoby przygotowujące dane przedsiębiorstwo do kontroli skarbowej lub finansowej. Dzięki cyfrowej archiwizacji i rozbudowanemu, lecz nadal intuicyjnemu, systemowi wyszukiwania faktur, w każdej chwili możemy zgromadzić potrzebne nam dokumenty posortowane w pożądany przez nas sposób. Taki sposób obiegu dokumentów finansowych pozwala również przeanalizować wydatki, a co za tym idzie – zapotrzebowanie – poszczególnych działów. Dzięki nim pracę przedsiębiorstwa zaplanować można tak, by każdy resort na czas otrzymywał wszelkie niezbędne do jego funkcjonowania produkty lub materiały.

