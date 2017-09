Deszcze wypłukują drogę

Droga jest w fatalnym stanie i nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Co można zrobić? Czy warto doraźnie naprawiać czy konieczny jest gruntowny remont?



Z prośbą o interwencję zwrócił się do nas mieszkaniec Kuraszkowa, a dokładnie ulicy Górnej. – Proszę o pomoc. Gmina Oborniki Ślaskie po wielokrotnych prośbach i petycjach mieszkańców ul. Górnej postanowiła ją utwardzić. Jeśli się nie mylę, było to jakieś 4 miesiące temu. Teraz po tych ulewnych deszczach droga została wymyta. Odprowadzenia wody w ogóle nie zdały egzaminu. Czy to nie szkoda było pieniędzy? Czy nie można wylać tam asfaltu? Jest to ciągły problem. Zresztą jedna część drogi jest wymyta, a druga zarośnięta chaszczami. Przestaliśmy jeździć tym zarośniętym fragmentem, a mieszkaniec ul. Górnej zezwolił zrobić dojazd ze swojej działki. Na ul. Polnej jakoś można było wylać asfalt, chociaż nie ma tak takiego problemu ze spływem wody– uważa mieszkaniec Kuraszkowa.

Andrzej Małkiewicz, kierownik wydziału inwestycji i remontów Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl. przyznaje, że problem na tej ulicy jest.

– Ostatnio zrobiliśmy doraźne utwardzenie tej drogi, żeby ludzie mogli dojeżdżać do domów – przyznaje kierownik i wyjaśnia, że na tej drodze jest bardzo duży spadek, którą płynie deszczówka. W dodatku, woda spływa także z posesji, ale to kwestia ukształtowania terenu. – Póki nie będziemy mieli większych środków, aby zgodnie z dokumentacją, którą dopiero trzeba przygotować, wykonać gruntowny remont, za dużo nie zdziałamy. Koszt dokumentacji i wykonania remontu to około 50-60 tys. zł. Na tej drodze należy zrobić odwodnienie, odpowiednie spadki, podbudowę, asfalt lub kostkę – mówi Andrzej Małkiewicz.

Jak dodaje, gmina zaczyna pracować nad przyszłorocznym budżetem i jego zdaniem droga powinna zostać wykonana w przyszłym roku. – Będziemy walczyć, aby jak najwięcej pieniędzy uzyskać na bieżące utrzymanie dróg i z tych pieniędzy wykonywać tego typu remonty, bo przypuszczamy, że z „pieniędzy inwestycyjnych”, na wiele dróg nie wystarczy. Teraz będziemy starali się naprawić drogę doraźnie, ale właśnie ze względu na duży spadek, po ulewnych deszczach wszystko się rozmyje – uważa kierownik.

Czy mieszkańcy Górnej doczekają się remontu? Teraz wszystko w rękach radnych i burmistrza, którzy wspólnie tworzą budżet na przyszły rok.