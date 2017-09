Boisko i plac zabaw również z opóźnieniem

Wykonawcom robót przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy nie udało się na czas zakończyć prac i to mimo tego, że właśnie skrócenie terminu wykonania było dodatkowo punktowane przy wyborze oferty.

Opisywaliśmy, że w budynku szkoły wiele prac jest jeszcze niezakończonych i że trwa swoisty wyścig z czasem, ponieważ rozpoczęcie roku szkolnego już w poniedziałek.

Jak będą wyglądały zajęcia, gdy obok trwają prace budowlane?

Czy w budynku będzie czuć zapach schnących farb czy innych chemikaliów? Jak zorganizowane zostaną zajęcia?

Dyrektorka zapewniała, że szkoła zrobi wszystko, aby dzieci były bezpieczne.

Tymczasem okazało się, że nie tylko remont budynku nie będzie ukończony na czas. Opóźniają się też prace przy budowie boiska i placu zabaw, które miały zakończyć się 25 sierpnia.

– Wystąpiliśmy do gminy o nieznaczne wydłużenie terminu, bo podczas robót napotkaliśmy chyba na jakiś poniemiecki bunkier czy schron. Musieliśmy go odpowiednio zasypać i zabezpieczyć. Nie ma w tym naszej winy, bo po prostu tego nie było na planach. Sądzę, że gmina nie naliczy nam żadnych kar, a my zobowiązaliśmy się do dodatkowych niewielkich prac, które zrobimy obok boiska – poinformował nas Tomasz Molus, właściciel firmy Budmel z Trzebnicy, która wykonuje boisko. Dodał, że chciałby, aby prace zakończyły się w połowie przyszłego tygodnia lub pod koniec, ale to będzie też zależało od warunków atmosferycznych.

– Po prostu, nie możemy wylewać nawierzchni podczas deszczu – tłumaczył.

Na jakie trudności natrafiła firma FreeKids? Próbowaliśmy się skontaktować z właścicielem zawońskiej firmy, ale poinformowano nas, że szef przekazał, że wszelkich informacji udziela gmina. Tymczasem w gminie poinformowano nas, że to wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za terminowe zakończenie prac. Oczywiście czy kary zostaną naliczone czy nie, to już zależeć będzie od tego czy przedłużenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

Komu zlecono dodatkowe prace? Wykonawcy się nie przyznają, a burmistrz? Zobaczcie sami…