Bezpieczniejsze przejście przy szkole

Od pierwszego dnia roku szkolnego uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śl. będą korzystać z bezpieczniejszego przejścia.



Jak powiedział nam Paweł Kaźmierczak pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, od nowego roku szkolnego dzieci uczęszczające do SP nr 2 będą przechodziły przez nowe przejście dla pieszych. Ponieważ ulica ks. Kard. Wyszyńskiego to fragment drogi powiatowej, to właśnie ZDP jest jej zarządcą.

– W ostatni piątek rozpoczęliśmy prace, a zakończenie planujemy na koniec tego tygodnia – mówi Paweł Kaźmierczak i dodaje, że to co powstaje na ulicy to „wyniesione przejście dla pieszych”. O jego budowę wnioskowała szkoła i rada rodziców ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

– Nie jest to taki typowy próg spowalniający, jednak kierowcy będą musieli znacznie zwolnić przejeżdżając przez niego. Takie przejście nie jest dokuczliwe dla kierowców, ale jeśli ktoś po nim przejedzie bardzo szybko, to pewnie się uszkodzi. Co więcej, zamontowaliśmy pionowe znaki drogowe, że przed przejściem należy zwolnić do 30 km/h – mówi dyrektor.

Przypomnijmy, że na ul. ks. Kard. Wyszyńskiego znajduje się szkoła, kościół, a także Dom Pomocy Społecznej. Przez drogę przejeżdża wiele ciężarówek, które jadą do zakładów produkcyjnych w okolicach Siemianic, a także tranzytem przez Oborniki Śl. do drogi krajowej nr 5. Ruch jest spory, a droga jest bardzo wąska. Na przejściu pomiędzy kościołem a szkołą doszło już do potrącenia starszej kobiety. Zwłaszcza rano, kiedy rodzice odwożą dzieci do szkoły i pobliskiego przedszkola, na drodze ruch jest ogromny. Teraz nie będzie wyjścia, trzeba będzie zwolnić. ZDP ma nadzieję, że nowe rozwiązanie znacznie poprawi bezpieczeństwo.

Zdemontowano natomiast progi zwalniające na wysokości cmentarzy przy ul. Siemianickiej. Jak wyjaśnił nam Paweł Kaźmierczak, jeden z elementów spowalniacza został uszkodzony i trzeba było oddać go do konserwacji. Po naprawie próg wróci na swoje miejsce.