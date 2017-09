Bezpieczna droga do szkoły z „Mrówką”

W najbliższą środę, 20 września 2017, sklep PSB Mrówka z Obornik Śląskich we współpracy z policją i SP 3 w Obornikach Śl. organizuje akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas której dzieci będą się uczyć jak bezpiecznie poruszać się w drodze do szkoły.

W SP 3 przy ul. Trzebnickiej w Obornikach Śl. zostaną zorganizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów, które mają na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy, zwłaszcza przy przechodzeniu przez jezdnię.

Maskotka-Mrówka wręczy dzieciom materiały odblaskowe: specjalne opaski na ramię lub kamizelki, które będą dobrze służyły im podczas drogi do i ze szkoły, a także balony i oczywiście słodycze:)