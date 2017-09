25 tys. zł dotacji dla Olimpu

Stowarzyszeniu SMS Olimp Oborniki Śląskie otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Poprawa Bazy Sportowej” w wysokości 25 tys. zł.



Jak poinformował Urząd Miejski w Obornikach Śl., w ramach tej dotacji przy udziale gminy zostaną zakupione nowe trybuny i wymienione zostanie oświetlenie przy boiskach do siatkówki plażowej na terenie OSiR przy ul. Poniatowskiego.

Całkowity koszt inwestycji to 50 400 zł, a wkład gminy Oborniki Śląskie to 19 tys. zł. Pozostałą kwotę potrzebną do zrealizowania inwestycji stanowić będzie wkład SMS Olimp Oborniki Śląskie.

Przypomnijmy, że na obornickich, piaszczystych boiskach rozgrywane są lokalne, a także ogólnopolskie zawody. Uczestnicy imprez chwalą obornicką bazę. Teraz, po remoncie kompleks, znajdujący się tuż przy basenie przy ul. Poniatowskiego, będzie jeszcze bardziej komfortowy. Kibice zyskają nowe ławki, a zawodnicy lepsze oświetlenie do rozgrywania nocnych spotkań.