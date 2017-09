200 nowych drzew

Zakończył się pierwszy etap projektu „Ochrona przyrody poprzez kontynuację nasadzeń drzew gatunków rodzimych wzdłuż drogi powiatowej Rościsławice – Uraz”. Co ciekawe, zadanie zrealizowało Stowarzyszenie „Lipówka” we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.



Zadanie zostało już oficjalnie „odebrane” przez Małgorzatę Rusak z WFOŚ i Dominika Krupę, prezesa Stowarzyszenia „Lipówka”.

– Projekt obejmował uporządkowanie pasa drogowego z zakrzaczeń oraz nasadzenie 200 drzew, dokładnie z gatunku jarząb pospolity, dzięki czemu przy drodze powiatowej powstały aleje: od Rościsławic w stronę miejscowości Niziny oraz od miejscowości Niziny do miejscowości Uraz. Nasadzenia są w sumie na odcinku o długości ok 1,5 km – mówi Dominik Krupa i dodaje, że tym samym Stowarzyszenie „Lipówka”, po zakończonym etapie drogi powiatowej na odcinku Wielka Lipa – Rościsławice, kontynuuje pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalsze prace na kolejnych odcinkach drogi powiatowej. – Warto podkreślić, że cały ciężar napisania projektów, ich realizacji oraz rozliczenia podjęło Stowarzyszenie „Lipówka”, pozyskując jako wiarygodny partner do współpracy 60% dofinansowania do kwoty zadania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Oprócz wymiaru infrastrukturalnego, zapewniającego również bezpieczeństwo mieszkańcom w poruszaniu się po jezdni, Stowarzyszenie zadbało również o wymiar społeczny, jakim było zatrudnianie przez wykonawców przy pracach, mieszkańców okolicznych miejscowości. To właśnie pokazuje unikatowość osiągniętych celów przez organizację pozarządową – mówi prezes „Lipówki”.

Jego zdaniem, w kontekście zbliżających się Dożynek zarówno gminnych jak i wojewódzkich warto zauważyć, że powstała aleja między miejscowościami Niziny – Uraz stanie się „wizytówką” gminy, którą to goście będą przybywać na imprezy. – Stowarzyszenie Lipówka dziękuje za pomoc w ciągłej poprawie bezpieczeństwa oraz w upiększaniu gminy Oborniki Śląskie, Starostwu Powiatowemu w Trzebnicy, Zarządowi Dróg Powiatowych, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wszystkim osobom zaangażowanym we wsparcie naszej inicjatywy – dodaje Dominik Krupa.