„Zniczomat” pod obornickim cmentarzem

W zeszłym tygodniu, pod cmentarzem komunalnym w Obornikach Śl. stanęło nowe urządzenie. Teraz o każdej porze będzie można kupić wkłady do zniczy.



Dość nietypowe urządzenie ustawiono przed wejściem do cmentarza przy ul. Siemianickiej w Obornikach Śl. Wielki „zniczomat”, na którym widnieje anioł jest bardzo prosty w obsłudze. wystarczy tylko wrzucić odpowiednią monetę – 2 zł za mniejszy wkład i 5 zł za większy, przekręcić odpowiednie pokrętło i wyjąć wkład.

Jak sprawdziliśmy, automat nie zacina się, działa bardzo sprawnie. Kiedy fotografowaliśmy urządzenie, starsza pani przyglądała się jak działa. – Młodzi pewnie sobie od razu poradzą, a ja muszę dokładnie poczytać o co tu chodzi. Zwykle wkłady kupuję pod cmentarzem, ale teraz jak są upały, to przychodzę bardzo wcześnie, koło 6 rano, a stoiska jeszcze są zamknięte. Takie urządzenie to dobry pomysł, trzeba mieć tylko monety – powiedziała oborniczanka.

Automaty stoją pod wieloma dużymi nekropoliami, a w naszym powiecie to nowość. Mamy wrażenie, że szybko się przyjmie.