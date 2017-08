Żmigrodzianin zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata!

Jakiś czas temu na łamach Nowej gazety informowaliśmy o sukcesie żmigrodzianina, który w tym roku zaliczył udane Mistrzostwa Europy OCR. Jak się okazuje Zbigniew Ziober teraz stawia sobie nowy cel, którym będą Mistrzostwa Świata w Kanadzie w biegach z przeszkodami.



Przypomnijmy, że zawzięty sportowiec ma za sobą Mistrzostwa Europy OCR, w których startował w trzech konkurencjach. Najlepiej wypadł w drużynowych biegach z przeszkodami, gdzie został sklasyfikowany w europejskiej czołówce.

Po imprezie najwyższej rangą na Starym Kontynencie, teraz nadchodzi czas na rywalizację z najlepszymi sportowcami na świecie. Mistrzostwa globu w Kanadzie, które odbędą się w październiku bieżącego roku. Zbigniew Ziober już od pięciu tygodniu przygotowuje się do tych zmagań, ciężko pracując na treningach nawet dwa razy dziennie. Jednak wyjazd ten wiążę się również z wyzwaniem finansowym. – Po przyjeździe z Mistrzostw Europy byłem naładowany bardzo dużą dawka energii oraz miałem apetyt na więcej. W maju zdobyłem kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w Kanadzie. Po lekcji jaką dostałem podczas OCR European Championships (Mistrzostwa Europy OCR), wiem już do czego chcę dążyć. Chce zrealizować wyjazd do Kanady, na najważniejszą imprezę biegów przeszkodowych na świecie. Podjąłem przygotowania, dokładnie 99 dni. Po konsultacjach z trenerem przygotowania motorycznego wiemy na czym stoję i co będziemy poprawiać by być silniejszym. Plan biegowy mam rozpisany i konsekwentnie realizuję jednostki treningowe już trzeci tydzień. Najważniejsze w przygotowaniach są elementy regeneracji, mimo dwóch jednostek treningowych dziennie, muszę znaleźć czas na odpoczynek i odnowę biologiczna, a do tego jeszcze czas na pracę zawodową, jak i zajęcia biegowe, które prowadzę. Podczas przygotowań do Mistrzostw Europy startowałem praktycznie co drugi tydzień, a nawet co tydzień, a w ekstremalnych warunkach dwa starty podczas weekendu, chociaż nie czułem się przemęczony, to tak duża ilość startów była dość dużym wydatkiem nie tylko energetycznym, ale i finansowym.

Teraz będę bardziej skupiał się na docelowych startach, chciałbym jeszcze przed mistrzostwami świata pobiec w jednym z biegów OCR Series, które bardzo mocno odwzorowują mistrzostwa, dzięki dostępności przeszkód oraz trochę zasad, a przede wszystkim sprawdzić się jeszcze raz z naprawdę mocnymi zawodnikami z Europy.

Dodatkowym ważnym elementem w przygotowaniach jest dieta i suplementacja, a to są dodatkowe już koszta, mimo tego trzeba jednak się trzymać zasad żywieniowych, uzupełniać utracone podczas ciężkich treningów składniki mineralne i witaminy. Przede mną ciężka droga, którą chcę przebyć, a każdą napotkaną na drodze do mistrzostwa przeszkodę pokonać – wyznał ze szczerością w rozmowie telefonicznej z naszą redakcją żmigrodzianin Zbigniew Ziober. Już teraz niezniszczalnemu biegaczowi życzymy powodzenia w Mistrzostwach Świata oraz Partnerów dobrego serca, którzy wesprą jego wyprawę w celu zrealizowania marzenia.