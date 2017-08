Zdewastowali samochód. Właściciel wyznacza nagrodę za wskazanie sprawców

Ukradli radio i akumulator, a potem zdewastowali cały samochód. O tym zdarzeniu poinformował nas zdenerwowany właściciel pojazdu, prosząc o pomoc we wskazaniu sprawców.



W ubiegłą środę zgłosił się do nas pan Janusz z Sędzic, który poprosił o nagłośnienie sprawy związanej z kradzieżą i dewastacją wyposażenia jego samochodu. Wszystko wydarzyło się w nocy z wtorku na środę (25 na 26 lipca):

– To musiało się stać między godziną 22 a 7 rano, z wtorku na środę. Na terenie piaskowni w Sędziach, której jestem właścicielem zostawiłem samochód marki Citroen Xantia. Rano zobaczyłem, że samochód jest zdewastowany: sprawcy wyrwali stacyjkę, zniszczyli celowo rozrusznik i tarczę sprzęgłową. Do tego ukradli radio i akumulator. Po włamaniu się do auta, wjechali nim na górkę i tam go zostawili. Wezwałem policję, technicy ściągnęli z samochodu odciski palców – poinformował zdenerwowany pan Janusz.

Z informacji mieszkańca wynikało, że podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy to, nieznani sprawcy również zniszczyli jego samochód znajdujący się w pobliżu piaskowni.

– Wydaje mi się, że to mogła być jakaś zemsta. W ubiegłym roku, chyba w październiku, też zdewastowano mi samochód. Ale wtedy tego nie zgłosiłem. Teraz zależy mi na nagłośnieniu całej sytuacji, odnalezieniu i ukaraniu sprawców. Wiem, że mieszkańcy wiedzą, kto to zrobił, ktoś coś musiał widzieć. Ludzie boją się cokolwiek powiedzieć. Ja dlatego oferuję 1 tys. zł nagrody za wskazanie sprawców, oczywiście zapewniając całkowitą anonimowość – poinformował mieszkaniec Sędzic.

Zdarzenie opisane przez mieszkańca potwierdził oficer prasowy trzebnickiej policji, Piotr Dwojak: – Nieznani sprawcy dokonali krótkotrwałego zaboru auta. Dokonali uszkodzenia poprzez wjechanie w skarpę. W samochodzie stwierdzono także inne uszkodzenia. Skradziono również radioodtwarzacz i akumulator. Policjanci przybyli na miejsce zdarzenia, zabezpieczyli ślady i będą prowadzić dalsze czynności w celu wykrycia sprawców – poinformował Piotr Dwojak.

Mamy nadzieję, że policjantom uda się szybko ustalić chuliganów, tym bardziej, że dysponują odciskami palców.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców są proszone o kontakt pod nr. tel.603-860-322. Czeka 1 tys. zł nagrody!