Zakończyły się letnie półkolonie

W tym roku, już po raz piąty dzieci z Trzebnicy miały możliwość uczestniczenia w sportowych półkoloniach organizowanych na terenie miasta, a prowadzonych przez klub sportowy TSSR „Polonia” Trzebnica.



W czasie tegorocznych półkolonii odbyły się trzy turnusy, w ramach których udział wzięło blisko 80 dzieci z klubu TSSR Polonia Trzebnica oraz gminy Trzebnica. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci w wieku od lat 6 do 11. Młodzi miłośnicy sportowego spędzania czasu, przebywali na stadionie codziennie przez kilka godzin. Zajęcia organizowane były bowiem w godzinach 7:30-16:30. W tym czasie brały udział w zajęciach piłkarskich, które trwały nawet do 5 godzin dziennie

Klub TSSR Polonia Trzebnica już w najbliższym czasie organizuje jesienną ligę piłkarską dla klubów z powiatu trzebnickiego. Dedykowaną w szczególności dla zawodników z kategorii skrzat, żak, orlik, która odbywać się będzie przez pięć tygodni od września do października, na którą zaprasza wszystkich zainteresowanych. Co ważne obowiązuje brak opłaty wpisowego.

Poza zajęciami sportowymi na stadionie, w których to dzieci poprawiały swoje umiejętności piłkarskie, w programie półkolonii były również wyjścia do trzebnickiego aquaparku oraz wyjazd do Wrocławia. Pierwszy turnus odwiedził stadion Śląska Wrocław, drugi turnus – Hydropolis, a trzeci miał możliwość podziwiać zmagania meczowe w piłce ręcznej plażowej w ramach World Games. Było intensywnie, ale jednocześnie nie brakowało dobrej zabawy. Kolejne półkolonie już w czasie ferii zimowych.