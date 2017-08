Wyjazd rodzinny w Alpy? Tylko do Włoszech!

Jeśli chcesz wybrać się z rodziną na narty do włoskich Alp, masz naprawdę wiele do wyboru! Od zachwycających Dolomitów na północnym wschodzie, aż po zachwycający Monte Bianco (Mont Blanc), największą górę Europy, na północnym zachodzie. Dziesiątki najlepszych kurortów we Włoszech czeka na całe rodziny z dziećmi!

Przybywając tam spodziewaj się znakomitych stoków i żywej scenerii we włoskim stylu – w połączeniu z wielkim jedzeniem i spokojnym usposobieniem, które jest znakiem bell’Italia – możesz mieć pewność, że na wyjazdy rodzinne Alpy nie ma lepszego miejsca niż słynny but na mapie Europy.

Oczywiście, decyzja o tym, gdzie dokładnie się zatrzymać podczas rodzinnego urlopu we Włoszech nie jest łatwym wyborem. Wybór odpowiedniego kurortu może być znacznie trudniejszy niż samo podjęcie decyzji o tym, by pojechać do Włoch na ferie. Każdy ośrodek ma coś specjalnego do zaoferowania swoim gościom. Możemy jednak pomóc – oto przykład jednego z najlepszych ośrodków narciarskich we Włoszech, w zależności od tego, czego szukasz – na pewno znajdziesz coś idealnego dla siebie i swoich bliskich.

Cortina d’Ampezzo to James Bond z Dolomitów: elegancki i zawsze razem! Faktycznie, obecne tam stoki zostały użyte w scenie jednej z części słynnego agenta. Cortina przypomina klasyczne włoskie miasto alpejskie, ale przyciąga w znacznej mierze międzynarodową publiczność – wielu z nich niekoniecznie umie jeździć na nartach, ale za to kocha robić zakupy w modnych butikach na Corso Italia i ogrzewać zimowe słońce.

Oczywiście, ekscytujące życie niesie ze sobą fantastyczną cenę. Ale jeśli możesz sonie na to pozwolić – czeka na ciebie 120 km tras i Dolomity jako tło do tej aktywności – Cortina naprawdę pozwala gościom na rodzinne, alpejskie wakacje w wielkim stylu!

Masz ochotę na wyjazd rodzinny do bardziej przystępnego ośrodka?

Proponujemy okolice największego jeziora we Włoszech: Jezioro Garda. Jego szersza część na południu otoczona jest wzgórzami morenowymi, a wąska część północy jest otoczona górami, które tworzą konfigurację w kształcie fiordu i zapewniają bardzo łagodny klimat śródziemnomorski. Słońce, umiarkowany klimat i kwitnąca roślinność – głównie gaje oliwne i cytrynowe, palmy, cyprysy, oleandry i drzewa pomarańczowe – wraz z majestatycznymi krajobrazami stanowią tło niezwykłych pozostałości historycznych i kulturowych rozrzuconych wokół całego jeziora i sprawiają, że uroczy wyjazd do Włoszech w te okolice jest zawsze udany.

Biorąc pod uwagę intensywny kolor wody z wyraźnym odcieniem błękitnej i bezrefleksyjnej przejrzystości, jezioro Garda jest unikalnym miejscem, w którym całe rodziny mogą spędzić wakacje pełen relaksu, sportu, zabawy z odkrywania nowych miejsc.

Artykuł powstał we współpracy z DIMBO.