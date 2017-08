Wielka Brytania – czy nadal warto wyjechać do pracy?

Wielka Brytania jest jednym z tych miejsc, gdzie do pracy wyjeżdża wielu Polaków. Przez lata kraj ten przyjmował Polaków bez większych przeszkód. W tym momencie według szacunków znajduje się tam od 800 tysięcy do nawet 1 miliona Polaków, podejmujących pracę zarobkową. Czy teraz sytuacja zmienia się ze względu na Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? Cześć znawców twierdzi, że Polacy czy obywatele innych krajów UE będą mieli utrudniony pobyt i pracę w Zjednoczonym Królestwie. Druga część jednak wychodzi z założenia, że warunki zastosowane wobec Polaków będą utrzymywać się na tym samym poziomie. Pojawia się także wiele sprzecznych informacje. Możemy usłyszeć o tym, że wielu Polaków szykuje się do powrotu do Polski, a z drugiej zaś strony słychać głosy, że nie zauważyli żadnych zmian na rynku pracy i nie wykazują zainteresowania powrotem do ojczyzny. Takie odmienne doniesienia budzą wątpliwości i część osób zastanawia się, czy w najbliższym czasie będzie się jeszcze opłacało wyjeżdżanie do pracy do Wielkiej Brytanii.

Zmiany po Brexicie

Fakt, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej wcale nie oznacza, że prawa obywateli krajów Unii, którzy tam pracują, nie będą respektowane. Co najmniej dwa lata będzie trwał proces wychodzenia tego kraju z Unii. Nawet jeśli w przyszłości sytuacja zmieni się na tyle, że będą potrzebne pozwolenia na pracę czy nawet wizy, to pracę najprawdopodobniej i tak będzie się opłacało tam podejmować.

Rynek pracy w Wielkiej Brytanii jeszcze nie odczuwa Brexitu w żaden sposób. Najnowsze wskazania mówią nawet o tym, że bezrobocie spadło i jest najniższe od 42 lat, czyli od 1975 roku. Polacy zatem nadal będą wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii. Wielu z nich uważa bowiem, że praca w Wielkie Brytanii jest dużo bardziej atrakcyjna niż ta w Polsce. Nie chodzi tutaj jedynie o wysokość zarobków, ale także o charakter stanowisk, na jakich pracują.

Czy warto jechać do Wielkiej Brytanii?

Wyjazd i praca w Wielkie Brytanii są dobrą decyzją dla tych, którzy chcieliby odbić się finansowo, znaleźć dobrze płatną pracę na optymalnych warunkach. Jeśli przy okazji będzie się tam na miejscu dobrze gospodarowało swoimi zarobionymi pieniędzmi, to szansa na lepszy start w Polsce po powrocie, jest bardzo realna. Co więcej – brytyjscy pracodawcy ciągle chcą, aby Polacy przyjeżdżali i zajmowali wolne stanowiska. Wbrew pozorom nie jest tak, że boją się oni przyjmować obcokrajowców – pracodawcy ich po prostu potrzebują. Niektórzy szefowie mówią nawet, że to właśnie po Brexicie najwięcej obcokrajowców będzie im potrzebnych do pracy.

Praca w Wielkie Brytanii to nadal mnóstwo ofert dla pracowników rożnych branż. Aby znaleźć dobrą i pewną ofertę, odpowiadającą indywidualnym potrzebom, warto spróbować szukać na sprawdzonych portalach internetowych. Jednym z nich jest pracujwunii.pl, gdzie znaleźć można setki ogłoszeń od sprawdzonych pracodawców. Na stronie można skorzystać z intuicyjnej wyszukiwarki ogłoszeń, która umożliwia przefiltrowanie ich według branży, formy zatrudnienia, rodzaju pracy itd.

Brexit jeszcze nie jest odczuwalny w Wielkiej Brytanii i prawdopodobnie nie zmieni się nic w tej kwestii w najbliższym czasie. Jeśli ktoś zastanawia się czy warto jeszcze wyjechać do pracy do Wielkiej Brytanii, nie musi się obawiać zmian. Podejmowanie pracy w Zjednoczonym Królestwie jest nadal opłacalne.

