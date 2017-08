Każda Para Młoda marzy o tym, by jej wesele było wyjątkowe i by zapadło w pamięci nie tylko im samym, lecz również wszystkim zaproszonym gościom. Coraz częściej wśród ofert domów weselnych możemy znaleźć również wesela plenerowe. Czy są one lepszym rozwiązaniem, czy tylko niepraktyczną modą? Sprawdźmy, czy lepiej zorganizować wesele w plenerze czy na Sali weselnej?

Wesele w plenerze. Co z pogodą?

Jednym z głównych mankamentów, jakie wiążą się z organizacją wesela w plenerze jest oczywiście pogoda. Wiele par marzy właśnie o takiej imprezie, jednak wizja burzy, deszczu lub choćby niskich temperatur skutecznie skłania je do wybrania znacznie bezpieczniejszej opcji, czyli śluby na sali weselnej. Niektórzy więc rezygnują ze swojego ślubu marzeń z powodu strachu. Czy jednak warto się bać? Oczywiście, biorąc pod uwagę zmienną pogodę w naszej szerokości geograficznej, takie wątpliwości i środki ostrożności wydają się rozsądne. W praktyce jednak domy weselne zazwyczaj dla bezpieczeństwa gości jednocześnie rezerwują dla nich salę, która jest gotowa na wypadek nieoczekiwanej zmiany pogoda. To oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami, jednak na weselu marzeń nie każdy chce oszczędzać.

Wesele w ogrodzie – zalety

Dobrze zorganizowane wesele w ogrodzie na pewno na długo zapadnie w pamięci ze względu na fakt, że wciąż tylko niewielki procent młodych par się na nie decyduje. Nie chodzi tu jednak tylko o oryginalność. Wesele w plenerze posiada bowiem wiele zalet, o czym czytamy w artykule „Ślub i wesele w plenerze„. Z całą pewnością należy do nich świeże powietrze i wspaniałe widoki. Impreza w ogrodzie zawsze będzie miała tę przewagę nawet nad dobrze klimatyzowanymi i najpiękniej ozdobionymi salami.

Wesele w plenerze to również doskonałe zdjęcia ślubne, które w naturalnym świetle wyjdą na pewno doskonale. Wieczorne lampiony natomiast dodadzą odpowiedniego uroku fotografiom z tej wyjątkowej nocy. Plener ułatwia ponadto organizację dodatkowych atrakcji dla gości weselnych, jakimi może być pokaz sztucznych ogni czy wypuszczenie gołębi. Należy jednak pamiętać, że organizacje takiego wesela warto powierzyć profesjonaliście, ponieważ w przypadku wesela w plenerze organizacja jest znacznie bardziej skomplikowana.

Zalety sali weselnej

Wesele na sali ma jednak swoje zalety. Jedną z najważniejszych jest oczywiście cena. Jest ono znacznie tańsze niż w przypadku opcji plenerowej o czym świadczą chociażby ceny podane w serwisie www.lokale-wesele.pl. Z czego to wynika? Przede wszystkim zabezpieczenie wesela w plenerze przed czynnikami atmosferycznymi generuje większe koszty. Organizacja imprezy na sali weselnej nie wymaga bowiem rozstawiania specjalnego namiotu, ustawiania nagłośnienia czy oświetlenia. To wszystko na sali jest już gotowe i tylko czeka na kolejnych gości.

Wybranie sali weselnej jest więc znacznie prostszym rozwiązaniem. Warto zauważyć, że można sobie tu pozwolić na ciekawsze efekty wizualne i lepszą jakość dźwięku. Praktyczną zaletą jest również fakt, że oczekiwanie na posiłki jest w tym wypadku o wiele krótsze. Ponadto nie musimy się tu martwić o to, czy pogoda dopisze. Oczywiście wszyscy nowożeńcy marzą o słońcu, jednak w przypadku deszczu nie będzie konieczna szybka ewakuacja do budynku.

Jak szukać miejsca na organizację wesela?

Wesele w ogrodzie należy jednak zacząć planować od porównania wielu ofert. Najlepiej w tym celu wykorzystać popularną wyszukiwarkę miejsc na wesele – lokale-wesele.pl. Dzięki temu oszczędzicie sporo czasu i łatwo wyszukacie idealne miejsce na wasze wesele. Pamiętajcie przede wszystkim o tym, żeby przed rezerwacją sali określić, ile gości będzie zaproszonych na imprezę, ponieważ jest to kluczowa kwestia.

A jakie miejsca najchętniej wybierane są na wesela w ogrodzie? Tu zaskoczenia oczywiście nie ma. Najchętniej Młode Pary decydują się na miejsca nad jeziorami, choć również parki cieszą się popularnością. Taka sceneria doskonale sprawdzi się doskonale podczas zdjęć ślubnych i na pewno pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników. Jeśli więc ślub w plenerze jest Waszym największym marzeniem, to warto się zastanowić nad tym, czy nie warto wybrać takiego rozwiązania, ponieważ domy weselne coraz chętniej i coraz bardziej profesjonalnie podchodzą do tego tematu.

