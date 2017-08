Wakacyjne prace dobiegają końca

Dobra jakość dróg to wyzwanie dla każdej gminy. Staramy się sukcesywnie poprawiać stan dróg w naszej gminie by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych. Prace te są finansowane zarówno z budżetu gminy, środków zewnętrznych, jak i z funduszy sołeckich.

W ramach funduszu sołeckiego w okresie wakacyjnym zakończyliśmy przebudowę ulicy Lipowej w Ligocie Pięknej. Droga otrzymała nową nawierzchnię, zostały zrobione zjazdy do posesji oraz utwardzone pobocze.

Obecnie dobiega końca II etap przebudowy ul. Mienickiej w Strzeszowie. W tym roku została wykonana nowa nawierzchnia oraz chodnik z kostki betonowej. To jednak nie koniec prac na tej ulicy. III etap będzie realizowany w 2018 roku i obejmie budowę kolejnego chodnika oraz miejsc parkingowych przy kościele.

Mieszkańcy ul. Wierzbowej w Rogożu (w kierunku Szymanowa) mają powód do zadowolenia. Dobiega końca budowa drogi do ich domostw w ramach funduszu sołeckiego. Na drodze o szerokości 4 metrów została położona nawierzchnia asfaltowa oraz zostało wykonane pobocze wraz ze zjazdami do domów mieszkalnych.

Jeszcze w b.r. przy udziale funduszy sołeckich będzie realizowana przebudowa ulicy Ogrodowej w Krynicznie i ulicy Krętej w Piotrkowiczkach.