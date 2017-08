W tym roku Bieg Oborygena dla Poli

Pola Piś to 14 – miesięczna dziewczynka po ciężkim wypadku samochodowym, w którym zginęła jej mama Agata. Dziewczynka z tatą i bratem mieszkają w Obornikach Śląskich.

Obrażenia głowy, które poniosła w wyniku wypadku, poskutkowały niedowładem lewej ręki oraz obu nóg. Pola przeszła skomplikowaną operację rekonstrukcji czaszki, jednak nadal nie wiadomo czy będzie widzieć, słyszeć i chodzić. Jej tato Wojtek wraz z rodziną i przyjaciółmi robią wszystko, co w ich mocy, by Pola doszła do siebie po tych dramatycznych wydarzeniach.

W tym roku zaplanowany na 26 sierpnia (sobota) obornicki Bieg Oborygena został zorganizowany z myślą właśnie o Poli. Zbiórkę można wesprzeć przez wrzucenie pieniędzy do specjalnie oznakowanych puszek, zakup pamiątkowej koszulki i kubka czy zakup koszulki dla dziecka.

Wszyscy, którzy wesprą zbiórkę, otrzymają pamiątkową kartkę „Biegam Pomagam” oraz wezmą udział w losowaniu wielu nagród. Losowanie odbędzie się po biegu

Biegamy Pomagamy dla Poli – Bieg Oborygena

26 sierpnia (sobota), godz. 10.00

Start i meta: Plac „Mój Rynek” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2B w Obornikach Śl.

WAŻNE: Akcja charytatywna towarzyszy Biegowi Oborygena. Wniesienie opłaty startowej za bieg nie oznacza przekazania pieniędzy na cel charytatywny. Opłata startowa jest przeznaczona na organizację biegu. Koorydnatorem akcji jest Małgorzata Opalińska – Klusek.