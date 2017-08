W szkołach trwają duże remonty

Niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Niemal w każdej placówce oświatowej trwają teraz prace remontowe: jedne większe, a inne tylko kosmetyczne. Na jakie niespodzianki od września mogą liczyć uczniowie?



Jak podaje Urząd Miejski w Obornikach Śl., w większości szkół trwają własnie remonty. Do niektórych gmina uzyskała dofinansowanie, (z RPO na projekty termomodernizacyjne, ze środków ministerialnych), a za inne płaci w całości ze swojego budżetu.

Prowadzona jest także budowa żłobka miejskiego, który ma kosztować 5 mln zł. Przypomnijmy, że gmina otrzymała 1 mln 350 tys. zł z Ministerstwa Polityki Społecznej z Programu „Maluch”. W nowej placówce będzie aż 135 miejsc dla maluchów, co powinno w znacznym stopniu pokryć zapotrzebowanie na miejsca dla najmłodszych oborniczan. Parterowy żłobek ma mieć powierzchnię 1460 mkw Co ważne, placówka będzie przystosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Nowy obiekt ma zostać oddany do użytku na koniec roku, a w tej chwili, jak mówią urzędnicy, postawione zostały ściany pierwszej kondygnacji i kładziony jest strop.