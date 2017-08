W najbliższy weekend najważniejszy zawodowy turniej golfowy w Polsce

Pro Golf Tour zaliczany jest do trzeciej ligi golfa europejskiego. W rozgrywkach weźmie udział blisko 100 zawodowców z całej Europy. Dzięki dzikim kartom w turnieju, wezmą udział najlepsi gracze PGA Polska: Adrian Meronk, Max Sałuda, Grzegorz Zieliński, Thomas Bosco-Cwiok, Adrian Kaczała, Łukasz Szadny, Kuba Ufnal i Kamil Chojnicki.

Grupę zawodowców uzupełnią amatorzy – Kadrowicze Polski. Turniej Pro Golf Tour zaliczany jest do oficjalnego rankingu światowego WAGR (the World Amateur Golf Ranking), a co za tym idzie, jest to wyjątkowa okazja, dla najwybitniejszych amatorów, na zdobycie dodatkowych punktów. Pula nagród Wrocław Open wynosić będzie blisko 130.000 zł.

„Jestem niezwykle dumny mogąc zaprosić wszystkich Państwa na profesjonalny turniej golfowy Wrocław Open do Pałacu w Brzeźnie. Cieszę się też, że Gradi Golf Club będzie reprezentował Wrocław i Polskę jako gospodarz tego turnieju. Nasz turniej to jeden z zaledwie dwóch wydarzeń w ramach zawodowego cyklu Pro Golf Tour w tym roku i jestem pewien, że tym wydarzeniem pokazujemy, jak dynamicznie rozwija się w Polsce ta dyscyplina sportu. Mamy coraz więcej młodych, utalentowanych zawodników, którzy już wkrótce będą walczyli o miejsca w światowej elicie. Cieszę się, że wielu z nich kibice będą mogli obserwować podczas zawodów Wrocław Open w Brzeźnie „– powiedział Krzysztof Gradecki

PGA Polska czyli Stowarzyszenie Instruktorów Golfa, jako naturalny ambasador golfa, jest współorganizatorem turnieju Wrocław Open. Jest to organizacja skupiająca profesjonalnych instruktorów golfa oraz zawodników turniejowych. Jej misją jest popularyzacja golfa, podnoszenie poziomu rywalizacji sportowej oraz reprezentowanie wartości etycznych, wynikających z tradycji i historii golfa. PGA Polska, jest również, organizatorem międzynarodowego cyklu BMW PGA Polska Tour, Otwartych Mistrzostw Polski Longest Drive, a także turnieju PGA Short Game Champiosnhip.

„PGA Polska, od lat jest partnerem pierwszego wyboru organizatorów najbardziej prestiżowych zawodowych turniejów w Polsce, dlatego współpraca z rodziną Gradeckich jest nie tylko przyjemnością, ale przede wszystkim naszym obowiązkiem. Nie mam wątpliwości, że rosnąca ranga kolejnych turniejów zawodowych w Polsce przełoży się na coraz lepszą grę polskich zawodowców w zawodach europejskich” powiedział Prezes PGA Polska, Jarosław Sroka.

Program turnieju Wrocław Open:

– 3 wrzesień 2017 – 1 runda turniejowa

– 4 wrzesień 2017 – 2 runda turniejowa

– 5 wrzesień 2017 – 3 runda finałowa

Turniej Wrocław Open poprzedzi Pro-Am Wrocław Open o Puchar Prezesa PGA Polska by Golf Clothes. Podczas Pro-Amu amatorzy będą mieli okazję zagrać z najlepszymi zawodowcami. ProAm zostanie rozegrany w formacie stableford netto. Będą się liczyły dwa najlepsze wyniki na każdym dołku. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze drużyny, a także gracz, który będzie miał najlepszy wynik indywidualny.

Program Pro-Amu – 3 Września 2017:

10.30 Brunch

11.30 Konferencja prasowa

14.00 Star turnieju Pro-Am

15.00 Akademia golfa dla początkujących gości

19.00 Bankiet po rundzie i atrakcje wieczoru

Gradi Golf Club, to jedno z najpiękniejszych i najlepiej przystosowanych do profesjonalnej gry pól golfowych w okolicach Wrocławia. Pole Główne to 18-dołkowe pole (PAR 71) o długości 5437 metrów, które zapewnia grę pełną wyzwań i satysfakcji zarówno graczom zaawansowanym, jak i początkującym.

„Z pasji wybudowaliśmy pole, a chcemy stawiać sobie coraz ambitniejsze cele. Zaczynaliśmy od mistrzostw Polski kobiet, później gościliśmy międzynarodowy juniorski turniej, to teraz warto zaprosić zawodowych graczy, dając równocześnie polskiej kadrze szansę międzynarodowej rywalizacji w naszym kraju” – powiedział Krzysztof Gradecki.

Pole golfowe jest częścią brzeźnieńskiego zespołu pałacowego, należącego do Krzysztofa oraz Marzeny Gradeckich, których dzieci są wybitnymi golfistami. Syn Państwa Gradeckich – Mateusz, jest najlepszym polskim amatorem. Mateusz w przyszłym sezonie planuje przejść na zawodowstwo, a tym samym zostać członkiem PGA Polska.