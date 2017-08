Uwaga |Mogą wystąpić gwałtowne burze z gradem

W czwartek nad Dolnym Śląskiem przewidywane są gwałtowne burze. Meteorolodzy ostrzegają również przed silnym wiatrem.

Meteorolodzy ostrzegają, że prognozowane jest wystąpienie burz I stopnia z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie wystąpić może grad.

I stopień na 3-stopniowej skali oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

Przestrzegamy mieszkańców o zabezpieczeniu wszystkich przedmiotów ruchomych, znajdujących się na zewnątrz (balkony, ogródki, podwórka) oraz parkowaniu samochodów w miejscach nie narażonych na spadające konary lub inne ruchome i ciężkie przedmioty.