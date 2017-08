Trzy ośrodki zdrowia do remontu

Do końca roku mają zostać wyremontowane trzy wiejskie ośrodki zdrowia: w Barkowie, Powidzku i Korzeńsku.



Jak podaje Urząd Miejski w Żmigrodzie, Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie ogłosił przetarg na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie”. Remont ma dotyczyć trzech wiejskich ośrodków zdrowia. Jak czytamy w specyfikacji przetargowej, w Powidzku mają zostać docieplone ściany zewnętrzne, dach, wymiana drzwi i okna, instalacje: CO i CWU. Zamontowane zostaną nowe grzejniki z termostatami, ma też zostać poprawiona wentylacja. W specyfikacji zawarto też przebudowę wnętrza ośrodka i dostosowanie obiektu do wymaganych przepisów.

W Barkowie oraz Korzeńsku zakres inwestycji obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji grzewczej.

Remonty związane są z pozyskaniem przez PZZLA dotacji w wysokości 600 tys. zł. Pieniądze pochodzą z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację. Chętne firmy mogą składać swoje oferty do 7 sierpnia, a wszystkie prace muszą zostać wykonane do końca roku. Dzięki remontom nie tylko poprawi się estetyka budynków i staną się one bardziej energooszczędne, ale będą też przyjaźniejsze dla pacjentów i pracowników.