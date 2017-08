Trwa wielki remont przedszkola

W Żmigrodzie ostatnio bardzo wiele się dzieje jeśli chodzi o inwestycje. Remontowany jest także budynek Publicznego Przedszkola „Zielona Dolina”. Rodzice cieszą się z remontu, ale… zauważają, że całkowicie sparaliżowało pracę placówki.



– Absolutnie nie mamy pretensji, wprost przeciwnie, bardzo cieszymy się z tego, że remontowane jest przedszkole, do którego chodzą nasze dzieci. Super, że udało się na to pozyskać środki zewnętrzne. jako rodzic zastanawiam się tylko, czy nie można było remontu zorganizować w inny sposób, tak aby nie dezorganizowano całej pracy placówki – mówi jeden z rodziców. Jak dodaje, przedszkole zostało całkowicie wyłączone z użycia. dzieci podzielono na grupy. Część z nich ma zajęcia w budynku ośrodka kultury, a inne uczęszczają do pomieszczeń przy salce katechetycznej.

– Dzieci mają całkiem dobre warunki. Poza tym wiemy, że akurat teraz jest sezon wakacyjny i wiele przedszkolaków na co dzień spędza czas z rodzicami czy dziadkami. Mimo tego, remont zaplanowano tak, że czasowo „zahacza” o rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018. Czy nie dało się tak ustawić prac, aby nie dezorganizować zakończenie i rozpoczęcia roku dwóch lat szkolnych? – zastanawia się jeden z rodziców.

Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu przyznaje, że prace, które są obecnie wykonywane mają bardzo szeroki zakres. – Razem z panią dyrektor przedszkola bardzo wnikliwie analizowaliśmy sytuację. Wewnątrz budynku praktycznie wszystko na nowo jest organizowane. Kładzione są nowe posadzki, stawiane ścianki działowe. Nie dało się inaczej przeprowadzić tak poważnego remontu, jak tylko zamykając cały obiekt dla dzieci – mówi burmistrz.

Jak dodaje, od początku remontu w czerwcu, nawet zwiększyła się frekwencja dzieci. – Być może dlatego, że to zupełnie nowa rzecz, a dzieci są ciekawe takich zmian, nowego miejsca. Nie dostałem żadnych negatywnych opinii od dyrektora i rodziców. Ze swojej strony cieszę się, że udało się nam pozyskać pieniądze, że mieliśmy na wkład własny i już niebawem będziemy mieć bardzo dobry obiekt docelowy. Dodam, że wykonawca remontu bardzo sprawnie przeprowadza prace i być może uda się jeszcze przed planowanym terminem, czyli do 30 września, uda się oddać obiekt dzieciom – podkreśla burmistrz. Jak zauważył, remont wyłączył placówkę na 3 miesiące, ponieważ w sierpniu przedszkole zawsze miało „wakacyjną przerwę”.