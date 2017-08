Synoptycy ostrzegają, mogą wystąpić gwałtowne burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Gwałtowne wyładowania atmosferyczne pojawią się terenach Dolnego Śląska już dziś.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20:00 dnia 09.08.2017 do godz. 07:00 dnia 10.08.2017.

Jak informują synoptycy, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, loklanie do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie wystąpić mogą również opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 80%.

Przestrzegamy mieszkańców o zabezpieczeniu wszystkich przedmiotów ruchomych, znajdujących się na zewnątrz (balkony, ogródki, podwórka) oraz parkowaniu samochodów w miejscach nie narażonych na spadające konary lub inne ruchome i ciężkie przedmioty.

W takich sytuacjach nie należy szukać schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi oraz lekkimi konstrukcjami, jak np. wiaty autobusowe i tramwajowe