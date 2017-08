Stare srebra – jak kupować, żeby nie stracić?

Złota i srebra zawsze były wyznacznikiem luksusu i wysokiej pozycji społecznej a tym samym obiektem pożądania. Ich wysoka cena i ograniczona dostępność sprawiły, że w bardzo krótkim czasie stały się przedmiotem oszustw polegających na produkowaniu podróbek. Kiedy technika idzie w parze z umiejętnościami rozróżnienie oryginału i falsyfikatu bywa niezwykle trudne, a próby oszustwa bywają coraz bardziej zuchwałe.

Kupić i nie stracić

Nawet miłośnikom i kolekcjonerom starych sreber niestety też zdarza się pomyłka. Dlatego, aby uchronić się przed nieprzyjemnościami i utratą dużych sum pieniędzy, bo warto zaznaczyć, że srebra rodowe i innego rodzaju antyki to kosztowne przedmioty, warto skonsultować się ze specjalistą np. z galerii Grabek w Lublinie, którą od lat prowadzą historycy sztuki. Dzięki zdobytemu doświadczeniu podczas pracy w prestiżowych galeriach sztuki w Londynie, a później podczas prowadzenia własnej galerii tu w Lublinie, doskonale doradzają i pomagają przy zakupie obiektów wysokiej jakości. Polegając na współpracy z małżeństwem Grabek można stać się posiadaczem prestiżowych sreber i niedostępnych na ogół przedmiotów, bowiem Galeria ta oferuję usługę jaką jest pozyskiwanie sreber i antyków na zamówienie. Dzięki licznym kontaktom, wiedzy i skrupulatnym rozeznaniu sprowadzają przedmioty trudno lub praktycznie niedostępne dla przeciętnych kupców. Pozyskane przez nich przedmioty wystawiane są także na stronie i w sklepie Galerii z dokładnym opisem i ceną, która w bardzo wielu przypadkach podlega negocjacji.

Dlaczego warto?

Pewnie znacie słynne powiedzenie, które brzmi ,,Spokój kosztuje.” i to właśnie dlatego myśląc o zakupie drogocennych przedmiotów, warto wesprzeć się poradą specjalistów, choć nie tylko. Udając się do Galerii sztuki zawsze istnieje szansa, że wpadnie nam w oko coś innego, może lepszego lub dzięki rozmowie z osobą doświadczoną w temacie antyków i sreber, dojdziemy do wniosku, że potrzebujemy jednak innego przedmiotu niż uprzednio zakładaliśmy.

Choć każde stare srebra czy antyki posiadają konkretne, powszechnie znane oznaczenia, osobie bez doświadczenia trudno jest je rozpoznać i ocenić ich autentyczność. Planując zakup drogocennych przedmiotów warto udać się do sprawdzonego miejsca, by uniknąć przykrych niespodzianek i rozczarowań.

SPONSOROWANE