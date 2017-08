Sposób na tańsze zakupy w monopolowym – nowa aplikacja na smartfony

Zakupy w sklepie monopolowym niejednemu śmiałkowi już wyczyściły portfel. Niestety, za dobrej jakości napoje wyskokowe trzeba zazwyczaj sporo zapłacić, zwłaszcza że sklepy często narzucają wysoką marżę. W przeciwnym wypadku sprzedaż byłaby mało opłacalna, biorąc pod uwagę nie tylko ceny hurtowe, ale także koszty prowadzenia sklepu i otrzymania koncesji. Tymczasem może się zdarzyć, że nie dysponujemy wygórowanym budżetem, a musimy zrobić zakupy przed większą imprezą czy spotkaniem ze starymi znajomymi. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi nam aplikacja Drinco.

Działanie aplikacji

Drinco to nowa aplikacja, wypuszczona na rynek przez popularną markę Eurocash Alkohole. Zasada jej działania jest dość prosta: opiera się na systemie kodów i kuponów rabatowych do wykorzystania m.in. w sklepach monopolowych. Właściciele sklepów współpracujący z hurtowniami grupy Eurocash mogą za jej pośrednictwem udzielać rabatów na wybrane napoje – w panelu administracyjnym wybierają spośród kuponów proponowanych przez hurtownię te, które chcą udostępnić w swoim sklepie. Każda promocja pojawia się na mapie w aplikacji, dzięki czemu użytkownik zainteresowany tego zakupami może łatwo znaleźć promocje dostępne w swojej okolicy. Po wybraniu kuponu można zrealizować go w danym sklepie, poprzez zeskanowanie przez sprzedawcę kodu wyświetlonego na ekranie smartfona.

Instalacja i korzystanie z Drinco

Aplikację Drinco można pobrać za darmo z Google Play lub App Store, w zależności o tego, czy korzystamy z Androida czy iOS. Szczegóły znajdziemy na drinco.pl. Po zainstalowaniu jej w telefonie określamy swoją lokalizację i możemy już wyszukiwać pierwsze dostępne kupony rabatowe, oferowane przez sklepy w najbliższej okolicy. Po pierwszych zakupach z Drinco, wiążących sę z zeskanowaniem kodu aplikacji i okazaniem dowodu osobistego, zyskujemy dostęp do większej liczby kuponów promocyjnych. Możemy również zaznaczyć rodzaj alkoholu, jaki w danym momencie chcemy kupić – wówczas wyświetli się nam lista dopasowana do naszych potrzeb, dzięki czemu szybciej odnajdziemy sklep, w którym można zrealizować dany kupon.

Komu to się opłaca?

Nie ma wątpliwości, że Drinco to rozwiązanie, z którego ucieszą się przede wszystkim klienci sklepów monopolowych oraz osoby, które nie chcą wydawać zbyt dużo na tego typu napoje, lecz równocześnie nie chcą rezygnować z nich całkowicie. Ale czy zyskają na tym właściciele sklepów oferujących rabaty? Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, by przynosić korzyści obu stronom transakcji. Podczas gdy klient kupuje produkt objęty ofertą promocyjną, sprzedawca skanuje kod, który jest wprowadzany do systemu Eurocash. Następnie za każdy zrealizowany kupon właściciel sklepu otrzymuje od hurtowni dopłatę. Niebagatelne znaczenie ma także promocja sklepu dzięki udostępnieniu jego oferty w aplikacji – to również sposób na zwiększenie zysków, ponieważ klient oprócz produktu dostępnego w ramach kuponu często dokupi coś jeszcze, już poza rabatem.

SPONSOROWANE