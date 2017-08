Sezon na „wyrzucanie” zwierząt

Kiedy zbliża się lato, większość z nas planuje wypoczynek. Wolne od pracy w większości wypadków wiąże się z wyjazdem poza miejsce zamieszkania. Wtedy pojawia się problem – co zrobić z naszymi zwierzakami? Rodzina, hotel czy łańcuch i drzewo w lesie? Choć to dla wielu niewyobrażalne, część urlopowiczów wybiera to ostatnie.



W ostatnim czasie wolontariusze z Trzebnickiego Klubu Psa informują o wielu znalezionych, błąkających się po okolicznych wioskach psach. Dramatyczna wiadomość sprzed ostatnich kilku dni dotyczyła porzuconego na terenie Trzebnicy małego pieska, który – jak się okazało – ciężko chory, błąkał się po ulicach miasta. Objawy prawdopodobnie silnego zatrucia zmusiły Trzebnicki Klub Psa do przekazania szczeniaczka pod opiekę Ekostraży. Takich zdarzeń niestety w ostatnim czasie jest mnóstwo.

Czy wraz z nadejściem wakacji, sytuacja porzuconych zwierząt w naszej okolicy rzeczywiście znacząco się pogorszyła? Jakie kary grożą osobom, które pozbywają się w okrutny sposób swoich podopiecznych? Poprosiliśmy o wypowiedź w tej sprawie wolontariuszy z Trzebnickiego Klubu Psa:

– W tym roku od 30 czerwca trafiło do nas około 10 psów, które prawdopodobnie zostały porzucone podczas wakacji. Większość to młode psy, a nawet szczeniaki. Mamy informacje, że przynajmniej dwa z nich zostały wyrzucone z auta, kolejne trzy błąkały się na trasach szybkiego ruchu. Psów w okresie wakacyjnym jest u nas zdecydowanie więcej niż normalnie, tym bardziej psów, których właściciel nie szuka… Oczywiście są kary za porzucenie psa, ale rzadko się zdarza, żeby udało się odnaleźć właściciela. Nawet jeśli tak się zdarzy (mieliśmy taki przypadek kilka lat temu) to właściciel udaje, że to nie jego pies, że jest tylko podobny lub po prostu stwierdza że mu uciekł – poinformowała wolontariuszka z Trzebnickiego Klubu Psa.

Wakacje z psem? Czemu nie

Obecnie mamy wiele możliwości związanych z powierzeniem opieki nad zwierzęciem. Czy pies nie mógłby na wakacje pojechać z nami? Dlaczego nie, skoro coraz więcej miejsc jest już przystosowanych do obecności czworonogów. Szukając noclegów na całym świecie, w większości z nich znajdziemy miejsca, które akceptacją zwierzęta domowe. Warto przy takich okazjach sprawdzić również tak zwane psie mapy, na których zaznaczono miejsca przyjazne czworonogom. Oprócz hoteli znajdują się na nich także restauracje czy sklepy, do których możemy udać się z naszymi podopiecznymi. Wakacje spędzone z psem, to naprawdę dobry pomysł, zwłaszcza na terenie naszego kraju, kiedy zwierzaki nie muszą znosić trudów odległych podróży. W takich sytuacjach warto jednak również zachować rozwagę, zwłaszcza jeśli planujemy podróż samolotem. Przewożenie zwierząt w lufcie bagażowym jest dla nich bardzo stresujące, a często nawet niebezpieczne dla ich zdrowia. Dlatego na podróż z psem warto wybierać tradycyjne środki lokomocji.

Inne opcje

Jeśli na przykład na urlop wylatujemy gdzieś dalej i nie jest możliwe, żebyśmy zabrali psa ze sobą, możemy poprosić o pomoc członków rodziny lub znajomych. Zwierzaki nie są wymagające, a z pewnością będą wdzięczne za opiekę na tych kilka dni urlopu.

Dla wielu osób obecnie świetnym rozwiązaniem są również coraz popularniejsze i szerzej dostępne hotele dla psów. Zapewniona im profesjonalna opieka przez całą dobę, przy stosunkowo niewielkich kosztach (w zależności od miasta i wielkości psa około 30 – 80 zł/ doba) także będzie dobrym pomysłem.

Jedno jest pewne – zwierzętom, którymi zajmujemy się na co dzień, na czas naszej nieobecności musimy zapewnić stosowną opiekę. Pozbycie się czworonoga w świetle prawa traktowane jest, jako znęcanie się nad zwierzętami. Za taki czyn grozi grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do dwóch lub nawet trzech lat, jeśli okaże się, że były „właściciel” działał ze szczególnym okrucieństwem, pozbawiając zwierzę na przykład swobodnego ruchu, czy dostępu do wody i jedzenia.