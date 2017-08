Radni skontrolowali place zabaw

Nowoczesne, kolorowe i co najważniejsze – bezpieczne – tak o placach zabaw na terenie gminy, mówili podczas ostatniej kontroli tych miejsc radni z Zawoni. Jak jednak wspominali, nie zawsze tak było.



Place zabaw to bardzo ważne miejsce dla wszystkich mieszkańców, niezależnie czy znajdują się w mieście, czy na wiosce. Chodzimy tam razem z naszymi dziećmi, więc chcemy, aby miejsca te były nie tylko ładne i wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne. Jakie warunki powinny być zapewnione, aby plac zabaw mógł zostać za taki uznany? Za wyznacznik przyjmuje się kilka rzeczy, na przykład między innymi odpowiednie umiejscowienie ławek, obecność koszy na śmieci, ogrodzenia, usytuowanie wejścia, czy właściwe ustawienie urządzeń do zabawy. Osobną sprawą jest oczywiście systematyczna kontrola i konserwacja całego sprzętu.

W ubiegłym tygodniu członkowie komisji zajmującej się m.in sprawami porządku publicznego w Zawoni wybrali się w teren, żeby skontrolować wybrane place zabaw na terenie ich gminy.

W objeździe wzięli udział przewodniczący komisji – Krzysztof Bałuk oraz radne Jolanta Wojtala, Izabella Grzelak i Anna Szczepańska. Podczas objazdu obecny był także pracownik Urzędu Gminy w Zawoni – Ilona Buczak – Badowska.

Kontrola placów zabaw – dlaczego?

Skąd się wziął pomysł skontrolowania istniejących placów zabaw, wyjaśniał przewodniczący komisji, Krzysztof Bałuk:

– To chyba pierwsza taka nasza kontrola. Na samym początku kadencji robiliśmy taki podglądowy objazd wszystkich placów zabaw i nie wyglądały one najlepiej. Nie były prowadzone na przykład książki placów zabaw. Nie było ustawionych regulaminów. Na miejscu były przestarzałe sprzęty, które mogły stwarzać zagrożenie do dzieci. Dlatego staraliśmy się zrobić wszystko, aby ten stan rzeczy poprawić i teraz chcemy zobaczyć, jak to wygląda – poinformował Krzysztof Bałuk.

– Te place zabaw były w naprawdę słabym stanie. Nikt się wtedy tym nie interesował, nie sprawdzał i nie kontrolował, więc nawet nie było kompletnej dokumentacji. Po naszych interwencjach udało się zrobić sporo dobrego. Te place wyglądają teraz o wiele lepiej, są bezpieczne – poinformowała radna Anna Szczepańska

Ilona Buczak – Badowska pokazując dokumentację poszczególnych placów zabaw, zapewniała, że kontrole tych miejsc odbywają się każdego roku, przez przeszkolonego inspektora. Dodatkowo, odbywa się również kontrola sanepidu. Przedstawicielka Urzędu Gminy zapewniła też, że dzienniki placów zabaw znajdują się w urzędzie, gdzie także na co dzień jest dostępny komplet dokumentów, w tym protokoły z kontroli oraz dokumentacja fotograficzna.

Codzienne problemy

Radni podczas kontroli sprawdzali, czy na placach zabaw umieszczony jest regulamin korzystania z tego miejsca, czy sprzęt do zabawy jest w dobrym stanie, a tym samym – czy jest bezpieczny w użytkowaniu oraz czy na placach ustawione są kosze na śmieci. W kilku odwiedzonych tego dnia miejscach zabaw dla dzieci, nie było regulaminu oraz koszy na śmieci. Radni zwrócili jednak uwagę, że jako sołtysi napotykają w tym miejscu na problem związany z ich ceną. „Profesjonalne” kosze na śmieci są bardzo drogie i sołtysom nierzadko szkoda wydawać pieniądze z funduszu sołeckiego, na tego typu rzeczy. Podobnie sprawa wygląda z nowymi regulaminami, za które trzeba zapłacić nawet aż 500 zł za sztukę.

– Mi się udało zakupić w promocyjnej cenie kosze na śmieci na nasz plac zabaw, ale to i tak spory wydatek dla sołectwa – poinformowała radna Jolanta Wojtala, sołtys Złotowa.

Z relacji radnych wynikało, że mieszkańcy i sołtysi mają również problem z koszeniem terenów sąsiadujących z placami zabaw:

– U nas, problemem jest zarośnięty teren wokół placu zabaw. Moglibyśmy tutaj porozkładać ławk1i czy stoły, ale nie ma jak, bo trawa urosła tak wysoko, że nie da się nic z tym zrobić. A że jest to działka gminna o powierzchni około 1,7 ha, my, jako mieszkańcy nie mamy możliwości koszenia aż tak dużego terenu – opowiadała o placu zabaw w Sędzicach radna Anna Szczepańska.

– U mnie wokół placu zabaw też wszystko zarasta i też nie ma kto tego kosić. Sama więc koszę, bo ktoś musi to zrobić. A nie da się ukryć, że jest co tutaj robić, bo łącznie mamy jakieś 0,5 ha terenu do skoszenia. Przed placem zabaw rozwiesiłam też siatkę do siatkówki, jakby ktoś chciał pograć – opowiadała o pracach porządkowych wokół placu zabaw w Rzędziszowicach radna Izabella Grzelak, jednocześnie sołtys wioski.

Jak widać, samo postawienie nowego placu zabaw to nie wszystko. Na bieżąco potrzebne są prace porządkowe, których wykonywanie spada głównie na sołtysów poszczególnych wiosek. Mimo niesprzyjającej pogody, podczas ostatniej objazdowej komisji, radnym udało się odwiedzić 8 placów zabaw na terenie ich gminy – w Zawoni, Suchej Wielkiej, Tarnowcu, Czachowie, Niedarach, Kałowicach, Sędzicach i Rzędziszowicach.Wszyscy zgodnie stwierdzili, że sprawdzone place wyglądają na zadbane i bezpieczne, co jest sporym osiągnięciem ich starań na przestrzeni ostatnich kilku lat.