PSB-Mrówka otwiera swoje podwoje w Obornikach Śląskich

PSB-Mrówka, nowoczesny sklep samoobsługowy sektora „Dom i Ogród” na miarę XXI wieku otwiera swoje podwoje w Obornikach Śląskich w powiecie Trzebnickim . Obornicki market, tak jak te w miastach powiatowych i mniejszych w całej Polsce, od kilku lat tworzy Grupa Polskie Składy Budowlane. Ich celem jest uzupełnienie aktualnej oferty PSB o nowy asortyment, kupowany przede wszystkim przez klientów detalicznych, prosto z półek marketu.



Sklep będzie posiadał w swojej ofercie od kilku do kilkunastu tysięcy pozycji asortymentowych, głównie do wykończenia domu i aranżacji ogrodu. Pierwsze zakupy w PSB-Mrówka w Obornikach Śląskich klienci będą mogli zrobić już 5 sierpnia, w sobotę. Wtedy o godzinie 9.00 nastąpi oficjalnie otwarcie sklepu. A temu wydarzeniu przez cały weekend będzie towarzyszył szereg imprez plenerowych. Co godzinę najwyższy paragon otrzyma nagrodę.A jest o co walczyć, bo organizatorzy zapewnili zwycięzcy wygraną w postaci elektronarzędzi oraz wielu innych atrakcyjnych nagród. Dodatkowo każde zakupy będę premiowane nagrodami-niespodziankami. Oficjalne otwarcie sklepu uatrakcyjni festyn z grami i zabawami dla całych rodzin. Każdy klient otrzyma bon na przysmaki z grilla na wielkim Pikniku Rodzinnym. PSB-Mrówka podczas wielkiego otwarcia będzie czynny do godziny 17.00.

– Przy podejmowaniu decyzji o otwarciu nowego sklepu PSB-Mrówka miała znaczenie na pewno lokalizacja. Badaliśmy rynek budowlany w Obornikach Śl. i stwierdziliśmy, że brakuje tam takiego marketu. Przy wyborze miejsca nie bez znaczenia była bliskość drogi krajowej – mówi Jerzy Szostak, właściciel firmy, która otworzyła sklep PSB-Mrówka.

W PSB-Mrówka w Obornikach Śląskich klienci będą mogli zrobić zakupy w takich sektorach jak: instalacje i technika grzewcza, wentylacje, chemia budowlana oraz gospodarcza, płytki ceramiczne, wyposażenie łazienek i kuchni, farby, tapety, materiały wykończeniowe na podłogi i ściany, narzędzia oraz elektronarzędzia, artykuły oświetleniowe, elektryczne, dekoracyjne i motoryzacyjne, wędkarskie oraz ogród i otoczenie domu. Pochodzą one od ponad 150 kontraktowych Partnerów Grupy PSB. Towary są dostępne bezpośrednio na półkach, a klienci samodzielnie zabierają je do wózka lub koszyka. Magazyn stanowi górna część regałów, tzn. strefa powyżej 2,5 m wysokości nad podłogą. Celem zasadniczym jest umożliwienie setkom tysięcy mieszkańców małych miejscowości w Polsce zakupów w jednym miejscu i bardzo dogodnym czasie wszelkich niezbędnym produktów do utrzymania lub remontu swoich mieszkań lub domów.

Inwestycję budowy sklepu w Obornikach Śl realizowano niecały rok. Ma on 1100 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, w tym dział ogrodowy na zewnątrz. Firma Szostak – właściciel sklepu docelowo zatrudni w nim 16 osób. Obornicka PSB-Mrówka jest 260 sklepem w kraju.