Rozpoczęcie roku szkolnego już niebawem. Jednak zanim zadzwoni pierwszy dzwonek, wielu rodziców stanie przed dylematem jak sfinansować szkolną wyprawkę. Zakup książek i przyborów szkolnych bez wątpienia może nadwyrężyć nasz domowy budżet. Wyjściem z tej sytuacji może być skorzystanie z szybkiego kredytu gotówkowego. Warto wybrać go rozsądnie, tak by za parę miesięcy nie martwić się, że spłata kredytu jest dla nas zbyt dużym obciążeniem. Atrakcyjnym, a przede wszystkim bezpiecznym rozwiązaniem jest oferta Getin Banku i „Darmowy Kredyt” dla nowych Klientów.

Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z „Darmowego Kredytu”, oddamy do Banku dokładnie tyle samo pieniędzy, ile pożyczyliśmy. W promocyjnej ofercie dla nowych Klientów, czyli takich, którzy na dzień złożenia wniosku kredytowego nie posiadają w Getin Banku żadnego produktu (kredytowego, depozytowego, kartowego lub rachunku osobistego), prowizja, oprocentowanie i ubezpieczenie wynoszą dokładnie 0 zł. Bank nie obciąża kredytobiorcy żadnymi dodatkowymi kosztami.

W praktyce oznacza to, że jeżeli pożyczyliśmy z Banku 1000 złotych, to oddamy dokładnie tyle samo.

Minimalna kwota, którą możemy pożyczyć to 500 zł, maksymalna to 2000 zł. Okres spłaty wynosi 12 miesięcy, co pozwala na dopasowanie wysokości miesięcznej raty do indywidualnych możliwości kredytobiorcy. Pieniądze możemy mieć na swoim koncie nawet w 30 minut, bez zbędnych formalności i bez zaświadczeń. O kredyt mogą starać się osoby ze stałym źródłem dochodu, zameldowane w Polsce. Klienci mogą liczyć na wsparcie profesjonalnego Doradcy, który pomaga przejść przez cały proces kredytowy.

Getin Bank kieruje się prostymi i jasnymi zasadami udzielania kredytów gotówkowych. „Darmowy Kredyt” to produkt cieszący się uznaniem nie tylko Klientów, ale także ekspertów. Był wielokrotnie wyróżniany i zajmował czołowe miejsca w branżowych rankingach.

Aby ubiegać się o „Darmowy Kredyt”, przyjdź z dowodem osobistym do placówki Getin Banku

w Trzebnicy przy ul. Daszyńskiego 67, tuż przed wejściem do Rynku. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

W przypadku dodatkowych pytań serdecznie zapraszam do kontaktu

Doradca kredytowy

Tomasz Ruchała

Tel. kontaktowy 663 116 117