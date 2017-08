Prenumerata – dlaczego warto skorzystać?

Wszyscy znamy stereotyp amerykańskiego poranka, czyli rozpoczęcie dnia smacznym śniadaniem, kubkiem aromatycznej kawy oraz ulubioną gazetą lub czasopismem w ręce. Według popkultury jest to obowiązkowy start każdego dnia przeciętnego Sama z Ameryki.

Nieco inaczej wygląda kultura czytania gazet w Polsce, gdzie czyta się je głównie późnymi popołudniami po pracy. Często jednak podczas powrotów do domu nie po drodze nam do kiosku lub po dotarciu na miejsce okazuje się, że wszystkie egzemplarze znalazły już nowych właścicieli. Z całą pewnością jest to bardzo niekomfortowa sytuacja, która może znacznie zaburzyć uporządkowany harmonogram dnia. Warto więc poczynić odpowiednie kroki, w celu eliminacji wspomnianych momentów.

Jak wybrać prenumeratę?

Uniknięcie takich sytuacji jest na szczęście możliwe. Od lat dostępne są prenumeraty, czyli usługi polegające na rezerwacji wybranych tytułów dla określonych odbiorców. Do niedawna jedyną opcją rozpoczęcia prenumerowania danego dziennika czy czasopisma było złożenie stosownego zamówienia podczas rozmowy telefonicznej lub udanie się do najbliższego kiosku. Kioski Ruch wyszły jednak naprzeciw wymaganiom klientów, którzy niejednokrotnie wspominali o braku czasu potrzebnego na załatwienie wszystkich formalności. Rozwiązaniem owego problemu okazuje się wykupienie prenumeraty gazet online na stronie Ruchu. Wspomniana opcja oferuje szereg korzyści, wśród których największą okazuje się regularna dostawa ulubionych tytułów wprost do Twojego domu lub wybranego przez Ciebie kiosku Ruch.

Krok po kroku

Jak to działa? Banalnie prosto! Pierwszym krokiem jest wybór interesującej Cię gazety. Następnie wybierasz okres prenumeraty oraz jej ilość i sposób dostawy. Ostatnia opcja jest naprawdę ważna, gdyż to od niej zależy, w jaki sposób docierać będzie do Ciebie Twoje zamówienie. Wysyłka do wszystkich kiosków Ruchu jest darmowa, co jest ciekawą opcją dla wszystkich osób, które posiadają salonik Ruchu w najbliższej okolicy. Pozostałe opcje to przesyłka za pomocą Poczty Polskiej w wersji ekonomicznej oraz priorytetowej. Choć takie wyselekcjonowanie wiąże się z dodatkowymi kosztami, to z pewnością jest to doskonały wybór dla wszystkich osób, które nie chcą tracić dodatkowego czasu na odbieranie swojej prenumeraty poza miejscem zamieszkania. Opcja dostawy do domu znacząco ułatwi życie również osobom starszym, które nie będą musiały opuszczać domu w celu zakupu gazet, które niejednokrotnie są stałym elementem ich dnia. Ostatnim krokiem jest podanie niezbędnych danych oraz dokonanie płatności za pomocą przelewu lub karty płatniczej.

Konkretne korzyści

Innym plusem skorzystania z prenumeraty jest gwarancja dostawy nawet najbardziej niszowych gazet, które znajdują się w ofercie kiosków Ruch. Zapewne niejednokrotnie zdarzyło się, iż odwiedziłeś wiele miejsc w poszukiwaniu konkretnego czasopisma, lecz nigdzie nie było już dostępne. Podobnie wygląda sytuacja, gdy czasopisma oferują ciekawe gadżety, które wzbudzają duże zainteresowanie wśród osób nieczytających regularnie danego tytułu. Największym dramatem może okazać się jednak moment, w którym zabraknie ulubionej gazetki Twojego dziecka. Nieważne czy jest to “Hello Kitty Mini”, “Pingwiny z Madagaskaru”, “Księżniczka” czy “Franklin i Przyjaciele. Kolekcja filmowa”. Brak nowego numeru może wywołać u dziecka olbrzymi smutek, czego chciałby uniknąć każdy rodzic. Zakup prenumeraty zapewni bufor bezpieczeństwa i gwarancję, że gazetka zawsze dojdzie na czas, a uśmiech zagości na twarzy małego czytelnika, który ochocza rozpocznie przeglądanie kolejnych stron.

Jeśli więc cenisz sobie pewność dostępności Twoich gazet oraz komfort dostarczania ich do Twojego domu, to prenumerata gazet online jest doskonałym wyborem. Jeśli jednak jesteś osobą, która prężnie podąża z duchem czasu i skupia się na elektronicznych wydaniach, to nic straconego – możesz również wykupić pakiet e-wydań wybranego przez Ciebie tytułu. Mnogość opcji oraz możliwości z całą pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów i sprawi, że będą zadowoleni z wybranej usługi.

