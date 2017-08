Pracownia Orange w Twojej miejscowości

10 sierpnia br. Fundacja Orange rozpoczęła nabór do programu społecznego Pracownie Orange, w którym zakładane są multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do najnowszych technologii oraz tworzenie miejsc nowoczesnej edukacji i przestrzeni do wspólnych działań lokalnych społeczności.

W tegorocznej edycji założonych zostanie 25 nowych Pracowni Orange w miastach i wsiach o populacji do 40 000 mieszkańców. Wyposażone zostaną bezpłatnie w komputery, dostęp do szybkiego Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, telewizory LCD, konsolę do gier, zestaw lofirobotów oraz zestaw mebli. Fundacja przekaże również środki finansowe na odnowienie pomieszczenia oraz na oznakowanie lokalizacji, zadba o wsparcie techniczne, zabezpieczenia antywirusowe sprzętu, a liderom Pracowni zapewni merytoryczne wsparcie w postaci szkoleń, tutoriali, webinariów, wizyt studyjnych i możliwości zbobycia grantów finansowych. Wszystko po to, aby Pracownia Orange była nie tylko miejscem rozwoju cyfrowych umiejętności, ale także wzmacniania lokalnych więzi i oferowała aktywności dostosowane do różnorodnych potrzeb mieszkańców.

O Pracownię Orange mogą ubiegać się zespoły, tzw. grupy inicjatywne, złożone z minimum 3 pełnoletnich osób, które wspólnie z lokalną instytucją lub organizacją przedstawią pomysły na wykorzystanie świetlicy z pożytkiem dla całej lokalnej społeczności.

Aby dołączyć do programu, należy znaleźć lokal, w którym Pracownia będzie mogła funkcjonować, a następnie, w terminie od 10 sierpnia do 8 września, wypełnic formularz dostępny na stronie: www.pracownieorange.pl. Spośród nadesłanych wniosków Komisja wybierze 64 najciekawsze propozycje, a o ostatecznej lokalizacji 25 Pracowni zdecydują internauci w głosowaniu online.

Do tej pory Fundacja założyła 77 Pracowni Orange w całej Polsce. Działają one w domach kultury, świetlicach, bibliotekach, szkołach, organizacjach pozarządowych lub innych ośrodkach użyteczności publicznej. Przy wsparciu Fundacji organizują spotkania i szkolenia otwarte dla mieszkańców, np. warsztaty programowania i druku 3D dla dzieci i młodzieży, zajęcia z obsługi komputera dla seniorów, turnieje gier planszowych, pokazy filmowe, interaktywne lekcje angielskiego dla dorosłych, spotkania kół gospodyń wiejskich, czy redakcji lokalnej gazety i wiele innych.

W tegorocznej edycji programu kolejnych 25 miejscowości ma szansę zyskać multimedialną świetlicę – nowe centrum aktywności społecznych, z darmowym dostępem do szybkiego Internetu, ciekawych oraz multimedialnych warsztatów i zajęć dla każdego.