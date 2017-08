Podróżni poczekają na zewnątrz

Wyremontowana poczekalnia na stacji kolejowej w Trzebnicy stoi zamknięta na cztery spusty od początku lipca. Zdenerwowani trudem znoszenia niepogody, na niezadaszonej stacji mieszkańcy, poprosili o pomoc w wyjaśnieniu sprawy.



Zdenerwowany Czytelnik poinformował nas, że poczekalnia na stacji kolejowej w Trzebnicy ponownie została zamknięta, a podróżni znowu muszą zmagać z niekorzystną aurą i oczekiwać na pociągi na niezadaszonej stacji:

– Ten stan obowiązuje niezmiennie od pierwszego lipca – od tego czasu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz nie miały miejsca żadne naprawy czy inne działania – byłem na dworcu co najmniej dwa razy dziennie w tym czasie. Od czasu do czasu zauważyłem osoby, które mają klucze i dostęp do wnętrza poczekalni, którą otwierali i zamykali – miało to miejsce zarówno w godzinach rannych jak i wieczornych, więc mogę przypuszczać że to najemcy mieszkań na piętrze dworca. Niestety nie miałem okazji zapytać na jakich zasadach mogą tymi kluczami dysponować – poinformował mieszkaniec Trzebnicy, na co dzień korzystający ze stacji.

O powód zamknięcia poczekalni, zapytaliśmy Urząd Miejski w Trzebnicy. Odpowiedzi po dwóch tygodniach od zadanych pytań udzielił sekretarz, Daniel Buczak, który poinformował, że poczekalnia zamknięta jest ze względu… na awarię, a ponowne jej otwarcie planowane jest na początek września.