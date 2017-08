Pitch Deck – znaczenie umiejętności miękkich

Jak dobrze przygotować się do spotkania z potencjalnymi inwestorami? Jak skutecznie sprzedać swój pomysł na biznes? Jak przekonać inwestorów, że moja firma odniesie sukces? Między innymi takie pytania zadają sobie przedsiębiorcy poszukujący kapitału na rozwój biznesu.

Najczęstsza odpowiedź na takie pytania brzmi – przygotuj dobrą prezentację. Jej rozszerzeniem jest szereg rad co powinno się znaleźć na poszczególnych slajdach, jakie dane należy zebrać i w jaki sposób je pokazać. W rezultacie przedsiębiorca przygotowujący się do spotkania z inwestorami, koncentruje się głównie na technicznych aspektach prezentacji.

To poważny błąd, bo inwestorzy przychodzą na spotkanie z człowiekiem. Jeżeli byłoby inaczej, wystarczyłoby przesłanie prezentacji pocztą elektroniczną. Należy pamiętać, że inwestorzy kapitałowi „kupują” nie tylko dobre pomysły, ale również ludzi, którzy będą odpowiadali za ich wdrożenie. Poszukują osób zaangażowanych i kompetentnych. Poszukują liderów, których umiejętności pozwolą maksymalizować prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego.

Dlatego, niezwykle istotne znaczenie, mają Twoje umiejętności miękkie. Pokaż jak potrafisz współpracować z ludźmi. Zaprezentuj swoje umiejętności sprzedażowe. Pamiętaj – w wielu przypadkach to jak zaprezentujesz się podczas sesji jest ważniejsze od tego co wyświetlisz na ekranie.

Radzenie sobie z obiekcjami

Prawdziwy lider potrafi radzić sobie z obiekcjami i przekonywać innych. Zaprezentowanie właśnie takich umiejętności podczas spotkania z potencjalnymi inwestorami, znacznie zwiększa szansę na pozyskanie kapitału. Inwestorzy ufają, że jeśli będziesz w stanie przekonać ich, to równie dobrze poradzisz sobie z przekonaniem współpracowników. Jeżeli poradzisz sobie z ich obiekcjami, to nie będziesz miał problemu w przypadku, gdy obiekcje pojawią w procesie sprzedaży produktu klientom.

Dlatego zastanów się jakie mogą być obiekcje inwestorów, a swoje przemyślenia dodatkowo skonsultuj ze współpracownikami lub bardziej doświadczonymi kolegami. Następnie zastanów się, w jaki sposób sobie z nimi poradzić. Pamiętaj, że najlepszym sposobem radzenia sobie z obiekcjami, jest pokazywanie i podkreślanie korzyści. A przecież korzyścią płynące z kupna Twojego produktu znasz doskonale.

Umiejętność słuchania i udzielania odpowiedzi

Kolejną ważną umiejętnością jest uważne słuchanie i konkretne odpowiadanie na zadawane pytania. Najczęstszym błędem, popełnianym podczas spotkania z inwestorami, jest brak cierpliwości. Nie popełniaj go i zawsze pozwalaj swojemu rozmówcy na dokończenie pytania. A jeżeli nie zrozumiałeś intencji pytającego – pozwól mu rozwinąć temat. Unikaj też komentarzy i ocen. Skoncentruj się na zadaniu.

Staraj się, żeby Twoje odpowiedzi były krótkie i precyzyjne. Dzięki temu pokarzesz inwestorom, że jesteś kompetentny i dobrze przygotowany. Pamiętaj, że czas jest ograniczony i zbytnie rozwijanie poszczególnych tematów może uniemożliwić przedstawienia innym ważnych punktów prezentacji.

Nie ignoruj żadnych pytań – nawet takich, które wydadzą Ci się mało ważne. Często inwestorzy zadają pytania by Cię lepiej poznać, prześledzić Twój tok rozumowania i wnioskowania. Pozwól się poznać i pokaż, że jesteś osobą której warto zaufać.

PORADA: Jeżeli nie potrafisz prezentować i doskonale czujesz się w określaniu strategii, ale nienajlepszy z Ciebie sprzedawca – rozważ przekazanie roli prezentującego innemu członkowi Twojego zespołu. Sposób prezentacji naprawdę ma ogromne znaczenie.

Jeżeli potrzebujesz szkolenia lub wskazówek, jak szczegółowo przygotować skuteczny pitch deck, poproś o wsparcie specjalistów. Firmy, zajmujące się zawodowo wsparciem dla start-up’ów, dobrze wiedzą, co zadziała na inwestorów pozytywnie, a co może doprowadzić do porażki.

SPONSOROWANE