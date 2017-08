Pianka PUR, co warto wiedzieć?

Rozwój materiałów odpowiednich do ociepleń budynków jest bardzo szybki. Często trudno jest zdecydować, jakie tworzywo wybrać. Jednym z lepszych, lecz wciąż niedocenianych rozwiązań, jest pianka poliuretanowa.

Pianka PUR to doskonały materiał termoizolacyjny. Dzięki swoim właściwościom świetnie sprawdza się w efektywnej izolacji różnego rodzaju pomieszczeń. Najważniejszą cechą pianki jest niski współczynnik przewodzenia ciepła (λ= 0,033 W/(mK)). Sprawia on, że do odpowiedniego ocieplenia budynku potrzeba stosunkowo niewiele materiału. Oprócz sporych oszczędności, daje nam to także dużo więcej miejsca, szczególnie potrzebnego np.: przy adaptacji poddasza.

Kolejnym plusem użycia pianki poliuretanowej jest sposób jej nakładania. Jest ona aplikowana, tak zwaną metodą natryskową, co gwarantuje zapełnienie nawet trudno dostępnych miejsc. Dzięki pełnej powłoce nie trzeba martwić się o powstanie mostków cieplnych, które powodują utratę ciepła. Pianka PUR jest także lekka i nie obciąża konstrukcji. Ogranicza ona również przepływ pary wodnej, a co za tym idzie minimalizuje ryzyko zawilgocenia. Położenie pianki poliuretanowej zapobiega powstawaniu przerw dylatacyjnych, w których mogą zagnieździć się gryzonie bądź owady. Jeśli zależy nam na czasie ten rodzaj ocieplenia również wygrywa z innymi. Wykwalifikowana ekipa ociepli kilkanaście m2 w ciągu jednego dnia. Koszty ocieplenia zależą od wielkości powierzchni, nawet jeśli będą one wyższe niż np.: przy ociepleniu wełną bądź styropianem, zwrócą się podczas użytkowania.

Warto pomyśleć o ociepleniu budynku, już w momencie jego budowy. Pomoże to znacznie zmniejszyć wydatki związane z energią cieplną. Ocieplenie pianką poliuretanową w Lublinie świadczy firma FAVO. Dzięki doświadczeniu i obszernej wiedzy oferuje profesjonalne doradztwo i wysoki poziom wykonania usługi. Co ważne FAVO, zapewnia ocieplenie poddaszy pianką poliuretanową przy użyciu nowoczesnych systemów.

Śmiało można stwierdzić, że wybór pianki poliuretanowej ma wiele korzyści. Materiał ten nie uczula oraz nie pozwala na rozwój pleśni. Mimo upływu lat zachowuje pierwotną postać, a co najważniejsze dzięki wyższemu oporowi cieplnemu gwarantuje doskonałą termoizolację.

