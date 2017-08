Ogromne korki w okolicach Sań

W zeszłym tygodniu rozpoczął się remont drogi krajowej nr 5 w okolicach miejscowości Sanie. Ponieważ wprowadzono ruch wahadłowy, na trasie pojawiły się ogromne korki. Jak mówią kierowcy, teraz trasę pomiędzy Żmigrodem a Prusicami pokonuje się nawet o 20 minut dłużej.



Jak powiedziała nam Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad, w zakres prac wchodzi wymiana istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, renowacja rowów i uzupełnienie poboczy. Umowny termin zakończenia robót to 30 września tego roku. Remont ma kosztować ponad 4 mln zł brutto, a prace wykona wyłoniony w przetargu STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o

Na pytanie, dlaczego akurat w czasie wakacji będzie wykonywany remont przedstawicielka GDDKiA odpowiedziała nam, że „okres letnich dni jest najbardziej sprzyjającym dla takich prac, jednak dołożymy wszelkich starań, aby utrudnienia były jak najmniej dotkliwe dla użytkowników drogi”.

Jak się okazało, już i tak zakorkowana na co dzień „piątka”, w pierwszych dniach remontu niemal stanęła. Kiedy nasza dziennikarka przejeżdżała tę trasą, droga ze Żmigrodu do Trzebnicy zajęła jej około 50 minut! I tak też informują inni kierowcy – czas przejazdu zwiększył się średnio o 20 minut, choć czasem udaje się przejechać szybciej.

Magdalena Szumiata zapowiedziała, że na trasie utrudnienia będą do końca remontu. – Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. W dzień ruchem będzie sterował człowiek, który oceni jak kierować samochodami, aby powstały jak najmniejsze zatory, a w nocy ruch będzie przywracany na obu jezdniach. Na remontowanym fragmencie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h – mówi Magdalena Szumiata i dodaje, że GDDKiA prosi o ostrożną jazdę i przestrzeganie obowiązującej organizacji ruchu.

Nikt nie ma wątpliwość co do tego, że remont na tym odcinku drogi był konieczny, ponieważ stan nawierzchni był już fatalny: głębokie koleiny i nierówne pobocze. Jednak jak zauważyła Ka La, która wpisała komentarz pod postem o utrudnieniach, „może wystarczyło poczekać z remontem do czasu otwarcia trasy S5”, wtedy utrudnienia nie byłyby tak dokuczliwe.