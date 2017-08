Od 1 sierpnia nowe wnioski na 500+

Od pierwszego sierpnia trzeba złożyć nowe wnioski o 500 Plus. Są też nowe zasady, m.in. dla samotnych rodziców.



Nowy wniosek musi złożyć każdy, kto chce kontynuować lub zacząć korzystać z rządowego programu. Wnioski nie są składane z urzędu, nie są automatycznie realizowane, w związku z tym trzeba je od nowa wypełnić Urzędnicy na dokumenty będą czekać od pierwszego sierpnia.

Co ważne jeżeli złożymy wniosek w terminie do 30 sierpnia to przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 października. Natomiast jeżeli wniosek złożony zostanie we wrześniu to wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada, z wyrównaniem za październik i listopad.

Co się zmienia?