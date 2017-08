Nowe oświetlenie w Obornickim Ośrodku Kultury

Obornicki Ośrodek Kultury został finalnie doposażony w nowe oświetlenie i technologię sceniczną.

W ostatnich dniach burmistrz Arkadiusz Poprawa dokonał wizytacji nowo zakupionego i zamontowanego oświetlenia oraz technologii scenicznej.

Zakup zrealizowano w ramach projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich – etap II” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita wartość zadania to 225 234,28 zł, z czego 100 000,00 zł to kwota otrzymanej dotacji a 125 234,28 zł. to środki z budżetu Gminy Oborniki Śląskie. Zadanie realizowane było w trybie dwuletnim /2016-2017/ w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury – priorytet infrastruktura domów kultury”.