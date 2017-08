Nowa praca, nowe życie

36,5 mln zł otrzymają samorządy i instytucje, które chcą pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w powrocie do pracy albo w podjęciu terapii. O pieniądze można starać się od września w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

– Dofinansujemy przedsięwzięcia, których celem jest zachęcenie do aktywności, a w konsekwencji podjęcie pracy przez osoby, które z uwagi na różne ograniczenia, np. ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie czy uzależnienia, są zagrożone wykluczeniem społecznym – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Zachęcamy do ubiegania się o unijne wsparcie organizacje, instytucje i środowiska lokalne, które mają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Lepszy start

Jakie konkretnie przedsięwzięcia mają szansę na zastrzyk unijnej gotówki? Możliwości jest sporo.

Szereg działań jest nastawionych na aktywizację zawodową: od doradztwa zawodowego poprzez wyposażenie stanowiska pracy lub dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, na zatrudnieniu asystenta i zorganizowaniu staży u pracodawców kończąc. Z drugiej strony mają one pomóc osobom wykluczonym uporządkować własną sytuację życiową, między innymi poprzez sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej, skorzystanie z programu psychoterapii w zakładzie leczenia uzależnień lub z poradnictwa specjalistycznego, na przykład prawnego.

– Pomocą zostaną objęte całe rodziny. A wspierać ich będą asystenci, trenerzy pracy, wolontariusze – dodaje Cezary Przybylski.

Powstaną nowe centra integracji społecznej

Dodatkowo unijne dofinansowanie zostanie przeznaczone na tworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w już istniejących lub powstających centrach i klubach integ racji społecznej, w zakładach aktywności zawodowej oraz warsztatach terapii zajęciowej. To szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych, gdyż z racji dysfunkcji nie w każdej firmie mogą podjąć pracę.

Kto może dostać dofinansowanie?

O dotację mogą starać się między innymi samorządy, jednostki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania, kościoły i związki wyznaniowe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 11 września.