Nie wiedziała, jak znalazła się na środku pola

W środku nocy, 6 sierpnia, dyżurny policji w Trzebnicy odebrał telefon od zdezorientowanej dziewczyny, która nie potrafiła powiedzieć gdzie jest, ani opisać coś się z nią dzieje.



Policjanci niecodziennie spotykają się z takimi sytuacjami. jak powiedział nam Piotr Dwojak z trzebnickiej policji, w niedzielę 6 sierpnia o godz. 22:40 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy odebrał połączenie z numeru alarmowego 112.

– Osoba zgłaszającą poinformowała go, że nie potrafi powiedzieć gdzie się znajduje, nie przypomina sobie jak się nazywa i chce sobie zrobić „coś złego”. Z rozmowy wynikało, że się zgubiła i jest zdenerwowana. Policjant poprosił o nierozłączanie się i w delikatny, opanowany sposób prowadził dalszą rozmowę – relacjonuje Piotr Dwojak. Jak dodaje, w międzyczasie dyżurny jednostki ustalił przy pomocy lokalizatora GPS, że zgłaszająca jest w środku pola kukurydzy, w okolicy miejscowości Czeszów.

– W dalszej rozmowie poprosił ją, aby wyszła na skraj pola i skierowała się w kierunku widzianych świateł pobliskiej miejscowości. Gdy dotarła do wskazanego miejsca podała nazwę miejscowości, a dyżurny natychmiast skierował tam patrol interwencyjny. Całość działań koordynował oficer inspekcyjny nadkom. Artur Gajowy – mówi Dwojak.

Policjant dodaje, że funkcjonariusze dotarli do zaginionej, która mówiła, że się zgubiła, nie wie gdzie mieszka i jak się nazywa. Kobieta nie potrafiła opisać również okoliczności w jakich znalazła się na polu kukurydzy. W dodatku, nie posiadała przy sobie dokumentów, a telefon komórkowy jaki przy niej znaleziono nie posiadał karty sim.

– Kobietę odwieziono do trzebnickiej jednostki, aby udzielić jej dalszej pomocy. W trakcie oględzin jej telefonu policjanci znaleźli numer o nazwie „mama”, z którą w rozmowie telefonicznej potwierdzono, że opisywana przez policjantów dziewczyna to jej córka. Zaginioną okazała się 20-letnia mieszkanka powiatu trzebnickiego. Z uwagi na sytuację, w której dziewczyna nie rozpoznawała rodziców i miała rany cięte w okolicy przedramienia lewej ręki, do KPP w Trzebnicy wezwano zespół ratownictwa medycznego i zapewniono pokrzywdzonej profesjonalną opiekę medyczną – tłumaczy oficer prasowy trzebnickich policjantów.