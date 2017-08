Nawałnice nad powiatem

Przechodzące w zeszłym tygodniu nad całą Polską nawałnice, które niosły ze sobą huraganowe wiatry i nagłe załamania pogody, nie ominęły również powiatu trzebnickiego. W ciągu trzech dni strażacy mieli pełne ręce roboty, niestety skutki tych zdarzeń w niektórych miejscach usuwane są do tej pory.



Jak poinformował nas rzecznik prasowy powiatowej straży pożarnej w Trzebnicy, Dariusz Zajączkowski, te kilka dni okazało się dla strażaków rekordowe. W tym roku, w tak krótkim czasie do tej pory nie otrzymano tak wielu meldunków, jak te związane z sytuacją pogodową w ostatni weekend.

W ciągu kilkunastu godzin przyjęto łącznie 146 meldunków, z czego aż 130 związanych było ze zniszczeniami wywołanymi przez przechodzące nad powiatem nawałnice. Skutki w postaci połamanych drzew, uszkodzonych trakcji czy też gałęzi zalegających na powiatowych drogach usuwane są do tej pory.

W związku z uszkodzeniem w dniu 11.08.2017r. drzewostanów przez huraganowe wiatry i skutkującego powstaniem realnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Śląskie wprowadził z dniem 14 sierpnia 2017 r. zakaz wstępu do lasu w leśnictwach Cieplice i Zwierzyniec

Co ważne, jak ustalili strażacy, na terenie powiatu nie doszło do zagrożenia życia żadnych obozowiczów, jak miało to miejsce na pomorzu. W czasie trwania burz ratownicy sprawdzali i kontrolowali wszelkie odbywające się spotkania młodzieżowe.

Na szczęście wszystkie zorganizowane zajęcia odbywały się w ramach półkolonii i miały miejsce w bezpiecznych zadaszonych budynkach, dzięki czemu udało uniknąć się tragedii.