Mieszkańcy czekają na nowe połączenie

Inwestycje drogowe to coś, na co mieszkańcy Gminy Trzebnica, a zwłaszcza ci zmotoryzowani zawsze czekają z utęsknieniem. Niestety nie możemy się pochwalić najlepszym stanem dróg lokalnych, to też każde działania związane z przebudową drogi lub budową nowego odcinka trasy budzą zawsze spore zainteresowanie. Niestety niektóre obietnice odwlekane są w czasie, w nieskończoność.



Kilka dni temu, napisała do nas jedna z czytelniczek, z taką oto interwencją. „Poruszcie temat związany z drogą z Jaźwin do Koczurek. A właściwie nawet jej brakiem. Zapowiedzi o stworzeniu połączenia między tymi miejscowościami padały już dawno. Tymczasem poza kilkoma fotografiami burmistrza jakiś czas temu, temat chyba całkiem zapomniano.”

Droga łącząca obie miejscowości wydaje się idealnym rozwiązaniem, ponadto skracałby podróż do zaledwie kilku kilometrów. Obecnie mieszkańcy mają do wyboru dwie trasy. Jedna, która prowadzi przez Księginice i wynosi ponad 15 km lub drugą prowadzącą przez Kuźniczysko i Biedaszków Wielki, o równowartości ponad 12 km.

Co ciekawe prowadzone obecnie są prace związane z połączeniem m.in. pomiędzy Brzykowem i Szczytkowicami, trwają także prace na drogach prowadzących do Ujeźdźca Wielkiego. Co zatem z trasą Jaźwiny – Koczurki?

Połączenie obu miejscowości bezpośrednią drogą zapowiadane przez Gminę Trzebnica było już na początku tego roku. Na miejscu przeprowadzono wizytację z przedstawicielami Nadleśnictwa Oleśnica oraz spec. ds. Stanu Posiadania. Odcinek łączący miałby powstać właśnie w partnerstwie nadleśnictwa z Gminą Trzebnica.

Zalety miały być dwie, po pierwsze o wiele krótsze, mniej czasochłonny dojazd pomiędzy miejscowościami oraz druga, czyli ułatwienie leśnikom dotarcie do terenów leśnych Nadleśnictwa Oleśnica. Miały być, bo niestety raz podjęty temat jak na razie wyparty został na dalszy plan.

Na terenie Gminy trwają prace związane z remontami dróg m.in. na trasie z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego, gdzie powstać mają również ścieżki rowerowe, ponadto powstanie połączenie pomiędzy Boleścinem a Głuchowem Górnym, na stworzenie połączenie pomiędzy Jaźwinami a Koczurkami w tym roku budżetowym niestety zabraknie już funduszy.