Mateusz Gradecki najlepszym Polakiem w profesjonalnym turnieju golfowym

Sierra Polish Open to turniej golfowy w ramach zawodowego cyklu Pro Golf Tour i jednocześnie Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 2017.

W rywalizacji 111 zawodników z całej Europy najlepszym Polakiem został Mateusz Gradecki (Gradi Golf Club), który mimo kontuzji dłoni zajął w turnieju 15 miejsce. Mateusz był też jednocześnie najlepszym zawodnikiem wśród golfistów nie będących zawodowcami, osiągając wynik 212 uderzeń. W poszczególnych rundach wyniki Mateusza Gradeckiego to: 72, 71 i 69 uderzeń w rundzie finałowej.



W pierwszej trzydziestce turnieju znalazło się zaledwie dwóch Polaków: Mateusz Gradecki (15) i Adrian Meronk (22). Zwycięzcą rywalizacji został Nicolai von Dellingshausen z Niemiec, z wynikiem 201 uderzeń.

„Jestem bardzo zadowolony z mojego występu. Szczególnie, jeśli przypomnę sobie sam początek rywalizacji. Otwarty pęcherz na lewej dłoni na tyle utrudniał mi grę, że brałem pod uwagę powrót do domu już po paru dołkach pierwszego dnia. Rękę udało się obandażować, dotrwałem do końca tej rundy, a później było już tylko lepiej” – powiedział Mateusz Gradecki.

Sierra Polish Open otwiera intensywny turniejowy miesiąc Mateusza Gradeckiego.

„Od 11 do 13 sierpnia czekają na mnie Dutch Amateur Championship w Holandii. Zwycięzca otrzyma dziką kartę na zawodowy turniej European Tour – KLM Open. Następnie od 18 do 20 sierpnia bronię tytułu Mistrza Polski w XXIII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Mężczyzn Citi Handlowy Polish Men`s Championship – ciekawe, czy na Postołowo Golf Club zdobędę ten tytuł po raz szósty. A już 3 września na moim klubowym polu w Gradi Golf Club w Brzeźnie zawodowy turniej Wroclaw Open, czyli kolejny mój start w serii Pro Golf Tour – będzie się działo!!!” powiedział Mateusz Gradecki

Turniej Sierra Polish Open to poza Wroclaw Open najważniejszy w tym roku turniej golfowy w Polsce. Oba wydarzenia zaliczane są do cyklu Pro Golf Tour. Cykl ten rozgrywa swoje turnieje w Europie oraz Afryce od 1987 roku, a na przestrzeni lat stał się przepustką do kariery dla wielu znakomitych graczy światowego formatu, takich jak Martin Kaymer czy Sergio Garcia.

***

Pochodzący z Obornik Śląskich Mateusz Gradecki jest jednym z najlepszych zawodników w historii polskiego golfa. Jest pięciokrotnym zdobywcą tytułu Mistrza Polski (po raz piąty zdobył ten tytuł w 2016 r). W 2015 roku znalazł się w najlepszej szesnastce prestiżowego Amateur Championship w Wielkiej Brytanii – takiego wyniku nie osiągnął przed nim żaden golfista z Polski. Łącznie zwyciężył 10 turniejów, które zaliczają się do Światowego Rankingu Amatorów. W swojej karierze brał udział w turniejach rozgrywanych w USA, Meksyku, RPA, Japonii, Puerto Rico, Turcji i w 15 krajach Europy.

Rodzimym klubem Mateusza jest Gradi Golf Club w Brzeźnie.