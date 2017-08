Materace, mimo, że nie pełnią żadnych funkcji dekoracyjnych, należą do najważniejszych elementów wyposażenia naszych mieszkań. Niestety jednak, często są lekceważone. Do ich wyboru nie przykłada się zbyt dużej wagi, a często nawet rezygnuje się z nich na rzecz „praktyczniejszych” sof lub wersalek. Takie podejście jest jednak dużym błędem i może skutkować poważnymi problemami, a w najlepszym wypadku ciągłym dyskomfortem.

Materace, a meble wypoczynkowe

Od dłuższego czasu panuje moda na to, aby zastępować materace meblami wypoczynkowymi. Sofy, narożniki i wersalki są przez wielu postrzegane jako wspaniały zamiennik klasycznego łóżka. Dlaczego? Ponieważ pozwalają na zyskanie sporej ilości przestrzeni, co jest priorytetem zwłaszcza dla posiadaczy małych mieszkań. Nocą mogą pełnić funkcję łóżka, natomiast o poranku, po złożeniu, umożliwiają transformowanie sypialni w salon czy pokój dzienny. Niestety jednak, dawno już okazało się, że meble wypoczynkowe nigdy nie dorównają materacom. Jak sugeruje sama ich nazwa, służą one do siedzenia, a nie do spania. W związku z tym cechują się odmiennymi parametrami, zwykle są zbyt twarde aby służyć jako łóżka oraz pozbawione tak ważnych cech jak elastyczność punktowa i dostosowywanie się do naturalnych krzywizn kręgosłupa. Wszystkie te udogodnienia mogą zagwarantować wyłącznie materace.

Materace – jak wpływają na nasze zdrowie

Materace w istotny sposób wpływają na nasze codzienne samopoczucie oraz na stan naszego zdrowia. Prawidłowo dobrane są gwarancją najwyższej jakości wypoczynku, a co za tym idzie, lepszego funkcjonowania za dnia. Ponadto, w przypadku osób cierpiących na różnego rodzaju schorzenia układu ruchowego, będących po urazach lub w trakcie rehabilitacji, odpowiednia powierzchnia do spania może znacząco zredukować dolegliwości, a nawet przyczynić się do szybszego powrotu do zdrowia.

Idealne materace

Wiemy już, że materace są niezastąpionym elementem wyposażenia naszych sypialni, teraz zatem wypada się zastanowić, jakie cechy powinna posiadać idealna powierzchnia do spania. Przede wszystkim – wyjaśnia konsultant sklepu z materacami Materace dla Ciebie – powinien on być dostosowany do wagi, wzrostu, wieku i preferencji użytkownika. Musi zapewniać ciału optymalne podparcie i dopasowywać się do naturalnych krzywizn kręgosłupa. Na pewno nie może być zbyt twardy. Mity głoszące, że najlepsze materace to twarde materace już dawno zostały włożone między bajki. Takie łóżko nigdy nie zagwarantuje komfortowego wypoczynku, a ponadto przyczyni się do wystąpienia/nasilenia różnych dolegliwości ze strony kręgosłupa. Między innymi może spowodować sztywność karku, bóle krzyża czy chroniczne bóle głowy. Najlepiej, planując zakup, wybrać się do sklepu i sprawdzić wszystkie brane pod uwagę modele kładąc się na nich na chwilę i wykonując prosty test. Leżąc należy włożyć ręce pod krzyżowy odcinek kręgosłupa. Nie mogą one wchodzić zbyt łatwo ani zbyt opornie. Następnie powinniśmy położyć się na boku i sprawdzić, czy kręgosłup układa się w prostej linii, czy też wygina nienaturalnie. W tym drugim wypadku dany materac trzeba z miejsca odrzucić.